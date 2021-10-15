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المملكة تدين وتستنكر هجومًا إرهابيًا استهدف مسجدًا في أفغانستان

المملكة تدين وتستنكر هجومًا إرهابيًا استهدف مسجدًا في أفغانستان
http://almnatiq.net/?p=1047829
المناطق- واس

واس

عبرت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجداً في مدينة قندهار جنوب أفغانستان، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأعربت الوزارة عن أمل المملكة باستقرار الأوضاع في أفغانستان بأسرع وقت، مُؤكدة في الوقت ذاته وقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني.

وجددت وزارة الخارجية، تأكيد موقف المملكة الرافض لهذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة.

وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللشعب الأفغاني الشقيق، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

 

 

 

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