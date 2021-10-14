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عرض أصغر مسدس في معرض الصقور والصيد الدولي بالرياض

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عرض أصغر مسدس في معرض الصقور والصيد الدولي بالرياض

عرض أصغر مسدس في معرض الصقور والصيد الدولي بالرياض
http://almnatiq.net/?p=1047850
المناطق- واس

واس

أتاح معرض الصيد والصقور الدولي، بالمملكة، لزواره أصغر مسدس عيار ٩ ملم، وذلك في مقر نادي الصقور، بملهم شمال مدينة الرياض، الذي يختتم فعالياته اليوم.

ويتسم السلاح بصغر حجمه وخفة وزنه ٥٠٠ جرام، بإجمالي طول ٥,٨ إنش وعرض ١,٠٦ إنش، وسعة ١٠ طلقات، ونسبة أمان عالية، حيث نال هذا السلاح نسبة مبيعات عالية من قبل الزوار.

يذكر أن المعرض يقام بالتزامن مع مزاد نادي الصقور الثاني، المخصص لصقور الطرح، والذي نظم ١٠ ليالي مزاد بمبيعات إجمالية تجاوزت مليوني ريال، ويواصل فعالياته حتى ١٥ نوفمبر المقبل.

 

 

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