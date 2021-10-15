مستثمر بقطاع السيارات يكشف كيفية التفرقة بين قطع الغيار الأصلية والمقلدة (فيديو)

أوضح المستثمر بقطع غيار السيارات “يوسف الهولي”، أنه مع الأسف لا يستطيع المواطن التفرقة بين قطع الغيار المقلدة والأصلية للسيارات.

وأضاف “الهولي”، في لقاء مع “الإخبارية”، أن أكثر القطع التي يتم التلاعب فيها، الموجودة أسفل السيارة مثل (المقاصات – الأذرعة – الركب- ترمبات المياه- المراوح الكهربائية) .

وأكد أن من يقومون ببيع القطع المقلدة على أنها أصلية يتربحون منها مبالغ طائلة، حيث أن القطع الأصلية نسبة الربح 20% فقط.

ولفت إلى أن أسهل طريقة لكشف القطع المقلدة، هو وضع رقم القطع أو اسم الشركة المصنعة على “جوجل”، حيث سيتبن للمشتري تفاصيل الشركة وموطنها، ما دون ذلك فهو مقلد.