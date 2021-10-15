احدث الأخبار

“شرطة القصيم”: القبض على مواطن ارتكب عدداً من جرائم النصب والاحتيال المالي
المناطق
 بعد تخفيف الاحترازات.. “السديس” يعلن جاهزية الحرمين لاستقبال المعتمرين والمصلين بكامل الطاقة الاستيعابية
أبرز المواد
 إدارة الحشود بالمسجد الحرام تخصص 870 موظفًا وموظفة لتفويج المعتمرين والمصلين
محليات
 ألزمت المنشأة بدفع 530 ألف ريال.. التسوية الودية بالرياض تُنهي دعوى لـ73 عاملا من الجنسيات الآسيوية
محليات
 فيديو طريف لشباب يطاردون نعامة تركض بأحد شوارع المملكة
أبرز المواد
 توفيت أمام طالباتها.. والد المُعلمة “شيخة” يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها (فيديو)
أبرز المواد
 مستشفى الملك خالد للعيون يجري 50 عملية خلال يومين بالجوف
محليات
 مستثمر بقطاع السيارات يكشف كيفية التفرقة بين قطع الغيار الأصلية والمقلدة (فيديو)
أبرز المواد
 تزامنًا مع تخفيف الاحترازات.. جرعات “كورونا” المُعطاة تقفز لـ 44.4 مليون جرعة
أبرز المواد
 مدته 52 يومًا.. “الزعاق” يوضح أهمية ومميزات موسم “الوسم” (فيديو)
أبرز المواد
 عرض أصغر مسدس في معرض الصقور والصيد الدولي بالرياض
محليات
 مستشار بـ”الزكاة والجمارك”: نستقبل بلاغات التهريب بسرية تامة.. ونرصد لها مكافآت (فيديو)
أبرز المواد
“شرطة القصيم”: القبض على مواطن ارتكب عدداً من جرائم النصب والاحتيال المالي

“شرطة القصيم”: القبض على مواطن ارتكب عدداً من جرائم النصب والاحتيال المالي

المناطق
بعد تخفيف الاحترازات.. “السديس” يعلن جاهزية الحرمين لاستقبال المعتمرين والمصلين بكامل الطاقة الاستيعابية

بعد تخفيف الاحترازات.. “السديس” يعلن جاهزية الحرمين لاستقبال المعتمرين والمصلين بكامل الطاقة الاستيعابية

أبرز المواد
إدارة الحشود بالمسجد الحرام تخصص 870 موظفًا وموظفة لتفويج المعتمرين والمصلين

إدارة الحشود بالمسجد الحرام تخصص 870 موظفًا وموظفة لتفويج المعتمرين والمصلين

محليات
ألزمت المنشأة بدفع 530 ألف ريال.. التسوية الودية بالرياض تُنهي دعوى لـ73 عاملا من الجنسيات الآسيوية

ألزمت المنشأة بدفع 530 ألف ريال.. التسوية الودية بالرياض تُنهي دعوى لـ73 عاملا من الجنسيات الآسيوية

محليات

مستثمر بقطاع السيارات يكشف كيفية التفرقة بين قطع الغيار الأصلية والمقلدة (فيديو)

مستثمر بقطاع السيارات يكشف كيفية التفرقة بين قطع الغيار الأصلية والمقلدة (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1047860

أوضح المستثمر بقطع غيار السيارات “يوسف الهولي”، أنه مع الأسف لا يستطيع المواطن التفرقة بين قطع الغيار المقلدة والأصلية للسيارات.

وأضاف “الهولي”، في لقاء مع “الإخبارية”، أن أكثر القطع التي يتم التلاعب فيها، الموجودة أسفل السيارة مثل (المقاصات – الأذرعة –  الركب- ترمبات المياه- المراوح الكهربائية) .

وأكد أن من يقومون ببيع القطع المقلدة على أنها أصلية يتربحون منها مبالغ طائلة، حيث أن القطع الأصلية نسبة الربح 20% فقط.

ولفت إلى أن أسهل طريقة لكشف القطع المقلدة، هو وضع رقم القطع أو اسم الشركة المصنعة  على “جوجل”، حيث سيتبن للمشتري تفاصيل الشركة وموطنها، ما دون ذلك فهو مقلد.

 

 

 

 

 

 

 

 

روابط ذات صلة

إدارة الحشود بالمسجد الحرام تخصص 870 موظفًا وموظفة لتفويج المعتمرين والمصلين

إدارة الحشود بالمسجد الحرام تخصص 870 موظفًا وموظفة لتفويج المعتمرين والمصلين
ألزمت المنشأة بدفع 530 ألف ريال.. التسوية الودية بالرياض تُنهي دعوى لـ73 عاملا من الجنسيات الآسيوية

ألزمت المنشأة بدفع 530 ألف ريال.. التسوية الودية بالرياض تُنهي دعوى لـ73 عاملا من الجنسيات الآسيوية
“النقل” تواصل تنفيذ مشاريع أعمال الصيانة والسلامة على الطرق بالمنطقة الشرقية

“النقل” تواصل تنفيذ مشاريع أعمال الصيانة والسلامة على الطرق بالمنطقة الشرقية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*