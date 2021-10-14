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مستشفى الملك خالد للعيون يجري 50 عملية خلال يومين بالجوف

مستشفى الملك خالد للعيون يجري 50 عملية خلال يومين بالجوف
http://almnatiq.net/?p=1047864
المناطق- واس

واس

دشن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، العديد من المبادرات تزامنًا مع اليوم العالمي للبصر تحت شعار “حب عيونك”.

وشملت المبادرات إجراء 50 عملية جراحية خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين في منطقة الجوف لتقليص قوائم الانتظار في المنطقة، إضافة إلى حملة لفحص الحرفيين بالتعاون مع هيئة التراث وعدد من البرامج التوعوية والتثقيفية لجميع شرائح المجتمع.

وأكد الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الراجحي أن المستشفى يقوم سنويًا بتنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التي تساهم في التوعية والتثقيف وتعزيز الجانب الوقائي للحفاظ على صحة العين والوقاية من العمى، إضافة إلى برامجه لإجراء العمليات الجراحية في مناطق المملكة المختلفة انطلاقًا من رسالة المستشفى ودوره في تطوير التعاون الطبي مع القطاعات المختلفة، والتوسع في تقديم الخدمات الطبية والوصول إلى المريض في مقر إقامته من خلال برامج نوعية تختصر الإجراءات والوقت على المريض وتقلص قوائم الانتظار.

وبين أن حملة الجوف نجحت ولله الحمد في إجراء 50 عملية إزالة الساد أو ما يعرف بالماء الأبيض، وتنفيذ عدد من البرامج التوعوية والتثقيفية بدعم من الجمعية الخيرية لعلاج المرضى وبالتعاون مع مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف وصحة الجوف، وتهدف الحملة لتقليص قوائم الانتظار في المنطقة والتسهيل على المرضى من خلال الوصول للمريض في مقر إقامته واختصار الإجراءات والوقت.

 

 

 

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