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توفيت أمام طالباتها.. والد المُعلمة “شيخة” يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها (فيديو)

توفيت أمام طالباتها.. والد المُعلمة “شيخة” يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1047874
محررو المناطق

كشف والد المعلمة شيخة المواش، التي توفيت أمام طالباتها في إحدى مدارس الرياض، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة ابنته، ومدى معاناتها من أمراض سابقة.

وقال والد المعلمة، ويدعى عبدالعزيز المواش، إن ابنته ذهبت للمدرسة في يوم وفاتها في أتم صحة، وقابلت مديرة المدرسة بعد الحصة الثالثة وهي مُبتسمة، قبل أن تتوجه للفصل وتسقط أرضًا أمام طالباتها.

ولفت في مداخلة مع برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إلى أن نجلته لم تكن تعاني صحيًا إلا من أشياء بسيطة مثل نقص بعض الفيتامينات، مشيرًا إلى أنها كانت بارة بوالديها وحريصة على الصيام.

ونوه إلى أن والدتها طلبت منها التوقف عن صيام يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع للتخفيف عنها لكن رفضت وتمسكت بالأمر، مبينًا أنها كانت معروفة بين طالباتها بحرصها على تحفيزهن عبر المكافآت والجوائز.

 

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