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ألزمت المنشأة بدفع 530 ألف ريال.. التسوية الودية بالرياض تُنهي دعوى لـ73 عاملا من الجنسيات الآسيوية

ألزمت المنشأة بدفع 530 ألف ريال.. التسوية الودية بالرياض تُنهي دعوى لـ73 عاملا من الجنسيات الآسيوية

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ألزمت المنشأة بدفع 530 ألف ريال.. التسوية الودية بالرياض تُنهي دعوى لـ73 عاملا من الجنسيات الآسيوية

ألزمت المنشأة بدفع 530 ألف ريال.. التسوية الودية بالرياض تُنهي دعوى لـ73 عاملا من الجنسيات الآسيوية
http://almnatiq.net/?p=1047882
المناطق- الرياض

تمكن فريق إدارة التسوية الودية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بمنطقة الرياض، من إنهاء دعوى جماعية بالصلح، مكونة من 73 عاملاً من جنسيات آسيوية ” هندية وباكستانية وبنجلاديش”، في إحدى شركات المقاولات المتعثرة في العاصمة الرياض .

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، د. محمد الحربي، أن إدارة التسوية الودية الزمت المنشأة المخالفة بدفع المستحقات المالية للعمالة والتي بلغت 530 ألف ريال سعودي حيث ان محضر الصلح ينص على انتهاء العلاقة العمالية وصرف مكافأة نهاية الخدمة، مهيباً بجميع المنشآت عدم المماطلة في أداء الحقوق للعمال دون سبب مشروع، حتى لا تقع المنشأة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بنظام العمل.

 

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