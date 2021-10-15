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إدارة الحشود بالمسجد الحرام تخصص 870 موظفًا وموظفة لتفويج المعتمرين والمصلين

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إدارة الحشود بالمسجد الحرام تخصص 870 موظفًا وموظفة لتفويج المعتمرين والمصلين

إدارة الحشود بالمسجد الحرام تخصص 870 موظفًا وموظفة لتفويج المعتمرين والمصلين
http://almnatiq.net/?p=1047885

واس

أكد وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، نجاح خطة التفويج وإدارة الحشود لصلاة الجمعة، التي خصص من خلالها (١٨) بابًا لدخول قاصدي المسجد الحرام، منها 3 أبواب للمعتمرين، وباقي الأبواب لدخول المصلين، ومثلها للخروج من الحرم المكي الشريف، كما تم تفعيل الصلاة في التوسعة السعودية الثالثة.

وأوضح أن الرئاسة ممثلة في وكالة الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود قامت بوضع خطة لإدارة الحشود خلال فترة الإجازة الدراسية المطولة، حدد فيها (٢٦) مسارًا للطواف منها أربعة مسارات مخصصة للعربات الخاصة بكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، تم فصلها بحواجز لزيادة التنظيم وضبط المسارات وتحقيق الإجراءات الاحترازية وتنظيم الوصول إلى صحن المطاف والمسعى والمصليات.

وبين أنه تم البدء بتنفيذ خطة التفويج وإدارة الحشود لصلاة الجمعة من ساعات الصباح الباكر من خلال (٤٤٠) موظفًا لتفويج المعتمرين و (١٨٠) لتفويج المصلين، و (٢٥٠) موظفة لتفويج النساء، مشيرًا إلى أن الفريق المخصص يقوم بالتأكد من التصاريح والالتزام بالوقت، وتفويج المعتمرين والمصلين على المداخل المخصصة لهم، وتطبيق عمليات التباعد الجسدي.

وأكد أن الخطة تمت وفق توجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، موضحًا أن الرئاسة استندت على خططها لتسير جموع المعتمرين بالتعاون مع العديد من الجهات المشتركة، إضافة إلى تنظيم المراقبة والرصد والتواصل الفعال والمستمر مع جميع الجهات العاملة في المسجد الحرام، لافتًا إلى أن الرئاسة استفادت من العديد من الدراسات والبحوث الميدانية والآليات الهادفة لتحقيق السلاسة والتنظيم في حركة الدخول والخروج من وإلى البيت العتيق, مع اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية.

 

 

 

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