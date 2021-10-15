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بعد تخفيف الاحترازات.. “السديس” يعلن جاهزية الحرمين لاستقبال المعتمرين والمصلين بكامل الطاقة الاستيعابية

بعد تخفيف الاحترازات.. “السديس” يعلن جاهزية الحرمين لاستقبال المعتمرين والمصلين بكامل الطاقة الاستيعابية

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بعد تخفيف الاحترازات.. “السديس” يعلن جاهزية الحرمين لاستقبال المعتمرين والمصلين بكامل الطاقة الاستيعابية

بعد تخفيف الاحترازات.. “السديس” يعلن جاهزية الحرمين لاستقبال المعتمرين والمصلين بكامل الطاقة الاستيعابية
http://almnatiq.net/?p=1047899
محررو المناطق

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، جاهزيتها لاستقبال المُعتمرين والمصلين بكامل الطاقة الاستيعابية للعمرة والصلاة بالمسجد الحرام، للمُحصنين بجرعتين والحاصلين على تصريح من تطبيق “توكلنا”.

وشدد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، على ضرورة التزام جميع العاملين والعاملات والزائرين والزائرات بارتداء الكمامة في جميع الأوقات وفي كافة أروقة الحرمين الشريفين.

ونوه إلى الاستمرار في استخدام جميع التطبيقات الرسمية لأخذ مواعيد العمرة والصلاة في المسجد الحرام والروضة الشريفة بالمسجد النبوي، لضبط الأعداد.

وطالب قاصدي الحرمين الشريفين بالتعاون مع الجهات المعنية والعاملين بالحرمين الشريفين، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية خلال تأديتهم لمناسكهم، لتكون البيئة الصحية داخل الحرمين الشريفين آمنة للجميع.

ووجه منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، والتعليمات الصادرة من الجهات المسؤولة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر وضمان سلامة الجميع.

يأتي ذلك وفقا لبيان وزارة الداخلية الخاص بتخفيف الإجراءات الاحترازية الصحية ابتداءً من يوم الأحد ١١-٣-١٤٤٣هـ الموافق ١٧ -١٠- ٢٠٢١م.

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