“الدوسري” يكشف موقف مشاركته في مباراة الهلال أمام بيرسبوليس

كشف سالم الدوسري نجم الهلال، عن موقفه من المشاركة في مباراة فريقه أمام بيرسبوليس الإيراني، وذلك في المباراة التي ستقام بين الفريقين مساء غد السبت، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

وقال الدوسري في تصريحات إعلامية، على هامش المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء الجمعة للحديث عن المباراة: «الحمد لله، أنا جاهز لخوض المباريات بعد أن أنهيت برنامجي، وأتطلّع إلى مساعدة زملائي في مواجهة الغد، نحن سنسعى إلى تحقيق الانتصار في مواجهة بيرسبوليس، من أجل إسعاد جماهير الهلال بالحصول على بطاقة التأهل».

وأضاف: «جاهز لخدمة الهلال حتى لو حصلت على 5 دقائق فقط خلال المباراة، سأكون جاهزًا من أجل مساعدة زملائي في الفوز ومواصلة مشوارنا في البطولة».