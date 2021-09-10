مواطن يتواصل هاتفيا مع أصدقائه أثناء الطواف حول الكعبة ليظهر على شاشة التلفاز (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر شابًا يؤدي مناسك العمرة ويتواصل هاتفيًا مع أصدقائه لرؤيته عبر قناة السعودية للقرآن الكريم.

ويوضح المقطع، الذي حظى على انتشار واسع على منصات التواصل الاجتماعي، أصدقاء الشاب وهم يتواصلون معه عبر الهاتف ويحددون معه المسار الذي يجب السير به أثناء الطواف حول الكعبة لكي يظهر على شاشة قناة السعودية للقرآن الكريم التي تبث مباشرة من أمام الحرم المكي.

ويبين المقطع، أنه بعد محاولات طويلة تمكن الشاب من الوصول إلى مكان قريب من كاميرا البث ليظهر على شاشة القناة مباشرة ، حيث طلبوا منه التلويح بيده.