احدث الأخبار

مقسمة إلى 5 فئات.. “التعليم” تعلن تفاصيل تنظيم إجازات نهاية الأسبوع المطولة وبين الفصول الدراسية الثلاثة
أبرز المواد
 جامعة الحدود الشمالية تحصل على مركز متقدم بتصنيف الجامعات العربية
منطقة الحدود الشمالية
 مواطن يتواصل هاتفيا مع أصدقائه أثناء الطواف حول الكعبة ليظهر على شاشة التلفاز (فيديو)
أبرز المواد
 “الدوسري” يكشف موقف مشاركته في مباراة الهلال أمام بيرسبوليس
أبرز المواد
 عقوبات بالسجن والإبعاد.. تفاصيل وبنود نظام مكافحة التسول الجديد
أبرز المواد
 ضبط 14 شخصًا لارتكابهم مخالفات رعي بعدد من المناطق
المناطق
 دراسة طبية: 5 دقائق فقط على منصات التواصل الاجتماعي تصيبك بهذا المرض
أبرز المواد
 “شرطة القصيم”: القبض على مواطن ارتكب عدداً من جرائم النصب والاحتيال المالي
المناطق
 بعد تخفيف الاحترازات.. “السديس” يعلن جاهزية الحرمين لاستقبال المعتمرين والمصلين بكامل الطاقة الاستيعابية
أبرز المواد
 إدارة الحشود بالمسجد الحرام تخصص 870 موظفًا وموظفة لتفويج المعتمرين والمصلين
محليات
 ألزمت المنشأة بدفع 530 ألف ريال.. التسوية الودية بالرياض تُنهي دعوى لـ73 عاملا من الجنسيات الآسيوية
محليات
 فيديو طريف لشباب يطاردون نعامة تركض بأحد شوارع المملكة
أبرز المواد
مقسمة إلى 5 فئات.. “التعليم” تعلن تفاصيل تنظيم إجازات نهاية الأسبوع المطولة وبين الفصول الدراسية الثلاثة

مقسمة إلى 5 فئات.. “التعليم” تعلن تفاصيل تنظيم إجازات نهاية الأسبوع المطولة وبين الفصول الدراسية الثلاثة

أبرز المواد
جامعة الحدود الشمالية تحصل على مركز متقدم بتصنيف الجامعات العربية

جامعة الحدود الشمالية تحصل على مركز متقدم بتصنيف الجامعات العربية

منطقة الحدود الشمالية
مواطن يتواصل هاتفيا مع أصدقائه أثناء الطواف حول الكعبة ليظهر على شاشة التلفاز (فيديو)

مواطن يتواصل هاتفيا مع أصدقائه أثناء الطواف حول الكعبة ليظهر على شاشة التلفاز (فيديو)

أبرز المواد
“الدوسري” يكشف موقف مشاركته في مباراة الهلال أمام بيرسبوليس

“الدوسري” يكشف موقف مشاركته في مباراة الهلال أمام بيرسبوليس

أبرز المواد

مقسمة إلى 5 فئات.. “التعليم” تعلن تفاصيل تنظيم إجازات نهاية الأسبوع المطولة وبين الفصول الدراسية الثلاثة

مقسمة إلى 5 فئات.. “التعليم” تعلن تفاصيل تنظيم إجازات نهاية الأسبوع المطولة وبين الفصول الدراسية الثلاثة
http://almnatiq.net/?p=1047939
محررو المناطق

كشفت وزارة التعليم، عن تنظيمها إجازات نهاية الأسبوع المطولة والإجازات بين الفصول الدراسية الثلاثة، لشاغلي الوظائف التعليمية في الوزارة وإدارات ومكاتب التعليم خلال العام الدراسي 1443هـ.

وقسمت الوزارة الإجازاة إلى 5 فئات كالتالي:

الفئة الأولى:

ستكون لشاغلي الوظائف التعليمية في جهاز الوزارة، ويتمتعون بالإجازات وفق تنظيم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الفئة الثانية:

تختص بشاغلي الوظائف التعليمية في إدارات التعليم الذين تقل نسبة عملهم الميداني في زيارات المدارس عن 60% ويتمتعون بالإجازات كاملة.

الفئة الثالثة:

وتكون لشاغلي الوظائف التعليم في إدارات ومكاتب التعليم الذين تزيد نسبة عملهم الميداني في زيارات المدارس على 60% ويتمتعون بالإجازات وفق تنظيم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الفئة الرابعة:

مديري مكاتب التعليم ومساعديهم وشاغلي الوظائف الإدارية بمكاتب التعليم، ويتمتعون بالإجازات بالتناوب بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.

الفئة الخامسة:

تشمل منسوبي المدارس من معلمين وإداريين ويتمتعون بالإجازات كاملة.

ونوهت إلى أن احتساب 60% في كل فصل دراسي وفق المعادلة التالية: مجموع الزيارات الفعلية للمدارس في الفصل الدراسي الواحد ÷ عدد الأيام في الفصل الدراسي الواحد ×100.

روابط ذات صلة

التدريب التقني والتعليم بعسير يعقدان لقاءً تنسيقياً.. صور

التدريب التقني والتعليم بعسير يعقدان لقاءً تنسيقياً.. صور
أمين الشرقية ومدير تعليم المنطقة يناقشان التحديات والحلول للمشاريع التعليمية

أمين الشرقية ومدير تعليم المنطقة يناقشان التحديات والحلول للمشاريع التعليمية
“التعليم” تعلن موعد الإجازة المطولة للعام الدراسي 1443هـ

“التعليم” تعلن موعد الإجازة المطولة للعام الدراسي 1443هـ

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*