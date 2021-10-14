مقسمة إلى 5 فئات.. “التعليم” تعلن تفاصيل تنظيم إجازات نهاية الأسبوع المطولة وبين الفصول الدراسية الثلاثة

كشفت وزارة التعليم، عن تنظيمها إجازات نهاية الأسبوع المطولة والإجازات بين الفصول الدراسية الثلاثة، لشاغلي الوظائف التعليمية في الوزارة وإدارات ومكاتب التعليم خلال العام الدراسي 1443هـ.
وقسمت الوزارة الإجازاة إلى 5 فئات كالتالي:
الفئة الأولى:
ستكون لشاغلي الوظائف التعليمية في جهاز الوزارة، ويتمتعون بالإجازات وفق تنظيم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
الفئة الثانية:
تختص بشاغلي الوظائف التعليمية في إدارات التعليم الذين تقل نسبة عملهم الميداني في زيارات المدارس عن 60% ويتمتعون بالإجازات كاملة.
الفئة الثالثة:
وتكون لشاغلي الوظائف التعليم في إدارات ومكاتب التعليم الذين تزيد نسبة عملهم الميداني في زيارات المدارس على 60% ويتمتعون بالإجازات وفق تنظيم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
الفئة الرابعة:
مديري مكاتب التعليم ومساعديهم وشاغلي الوظائف الإدارية بمكاتب التعليم، ويتمتعون بالإجازات بالتناوب بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.
الفئة الخامسة:
تشمل منسوبي المدارس من معلمين وإداريين ويتمتعون بالإجازات كاملة.
ونوهت إلى أن احتساب 60% في كل فصل دراسي وفق المعادلة التالية: مجموع الزيارات الفعلية للمدارس في الفصل الدراسي الواحد ÷ عدد الأيام في الفصل الدراسي الواحد ×100.
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