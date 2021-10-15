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وزير الخارجية يبحث مع وفد أمريكي رسمي ملف دعم إيران للمليشيات الإرهابية

وزير الخارجية يبحث مع وفد أمريكي رسمي ملف دعم إيران للمليشيات الإرهابية

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وزير الخارجية يبحث مع وفد أمريكي رسمي ملف دعم إيران للمليشيات الإرهابية

وزير الخارجية يبحث مع وفد أمريكي رسمي ملف دعم إيران للمليشيات الإرهابية
http://almnatiq.net/?p=1047944
محررو المناطق

عقد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، لقاءً مع وفد أمريكي رسمي على هامش زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن.

وتضمن الوفد الأمريكي، منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي بريت ماكغوريك، ومديرة شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي السفيرة باربرا ليف، ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى يال لامبرت.

واستعرض اللقاء العلاقات بين المملكة وأمريكا وفرص تعزيزها في المجالات كافة، إلى جانب مناقشة جهود البلدين في إرساء دعائم السلام والأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط والعالم.

وتناول اللقاء جهود المملكة ومبادراتها للوصول إلى حل سياسي في اليمن الشقيق بما يدعم التنمية والاستقرار للشعب اليمني الشقيق، بالإضافة إلى التطرق إلى أبرز المستجدات بشأن الملف النووي الإيراني والمفاوضات الجارية في هذا الشأن، ودعم إيران للمليشيات الإرهابية التي تزعزع الأمن والسلم الدوليين.

وحضر اللقاء الأميرة ريما بنت بندر، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

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