بعد صدور أمر ملكي بتعيينه.. من هو وزير الصحة الجديد فهد الجلاجل؟

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http://almnatiq.net/?p=1047978
محررو المناطق

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، أمرا ملكيا، بتعيين الدكتور فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، وزيراً للصحة خلفاً للدكتور توفيق الربيعة وفيما يلى السيرة الذاتية لـ”الجلاجل”.

المؤهلات العلمية:

شهادة تنفيذية في القيادة والإدارة من MIT SLOAN SCHOOL OF MANAGEMENT الولايات المتحدة.

الماجستير في علوم الحاسب من جامعة سينت جوزيف، ولاية بنسلفانيا، الولايات المتحدة.

شهادة البكالوريوس من جامعة الملك سعود في علوم الحاسب.

الخبرات الوظيفية:

2012  وكيل الوزارة المكلف لشؤون المستهلك، وزارة التجارة والصناعة.

2009  مستشار معالي الوزير والمشرف العام على تقنية المعلومات، وزارة التجارة والصناعة.

2008  مستشار معالي الوزير لتقنية المعلومات، وزارة التجارة والصناعة.

2007  مدير عام تقنية المعلومات المكلف، الهيئة العامة للاستثمار.

2001  مدير الشبكات والتشغيل، الهيئة العامة للاستثمار.

1998 مدير مشروع نظم التشغيل مفتوحة المصدر (جمعية الحاسبات ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية).

 

المجالس واللجان الحالية:

عضو المجلس التنفيذي للمدن الطبية.

عضو مجلس الضمان الصحي.

عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط السعودية.

عضو مجلس حماية المنافسة.

عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.

المجــــــــالـس واللــجــــان السابقة:

عضو مجلس الهيئة العربية للمواصفات والمقاييس والجودة.

عضو مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية.

عضو اللجنة التحضيرية للجنة التموين الوزارية.

عضو البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة.

عضو مجلس إدارة شركة تكامل (وزارة العمل).

عضو مجلس إدارة شركة تمكين (صندوق الموارد البشرية).

عضو مجلس منطقة الرياض.

عضو مجلس الهيئة العامة للسياحة والآثار.

عضو مجلس إدارة الجمعيات التعاونية.

عضو مجلس إدارة شركة جدة للتطوير العمراني (أمانة جدة).

 

 

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