احدث الأخبار

أهم مواسم الأمطار.. خبير طقس يكشف موعد دخول “الوسم” رسمياً
محليات
 بعد صدور أمر ملكي بإنشائها.. معلومات لا تعرفها عن هيئة تطوير “ينبع وأملج والوجه وضباء”
أبرز المواد
 بعد إعفاءه من الصحة وتعيينه وزيرًا للحج والعمرة.. أول تعليق من “توفيق الربيعة”
أبرز المواد
 بعد صدور أمر ملكي بتعيينه بدلا منه.. وزير الصحة الجديد يوجه رسالة لـ”توفيق الربيعة”
أبرز المواد
 بعد صدور أمر ملكي بتعيينه وزيرا للحج والعمرة.. 8 محطات في مسيرة “توفيق الربيعة”
أبرز المواد
 بعد صدور أمر ملكي بتعيينه.. أول تعليق من وزير الصحة الجديد
أبرز المواد
 شملت تعيينات وإعفاءات.. التفاصيل الكاملة للأوامر الملكية الجديدة
أبرز المواد
 بعد صدور أمر ملكي بتعيينه.. من هو وزير الصحة الجديد فهد الجلاجل؟
أبرز المواد
 أمر ملكي بترقية “مطلق الأزيمع” إلى فريق أول ركن وتعيينه قائداً للقوات المشتركة.. وإعفاء مساعد وزير النقل من منصبه
أبرز المواد
 تعيين عبدالعزيز العريفي مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء
أبرز المواد
 أمر ملكي بتعيين “توفيق الربيعة” وزيرًا للحج والعمرة
أبرز المواد
 إعفاء وزير الصحة من منصبه.. وتعيين فهد الجلاجل بدلًا منه
أبرز المواد
أهم مواسم الأمطار.. خبير طقس يكشف موعد دخول “الوسم” رسمياً

أهم مواسم الأمطار.. خبير طقس يكشف موعد دخول “الوسم” رسمياً

محليات
بعد صدور أمر ملكي بإنشائها.. معلومات لا تعرفها عن هيئة تطوير “ينبع وأملج والوجه وضباء”

بعد صدور أمر ملكي بإنشائها.. معلومات لا تعرفها عن هيئة تطوير “ينبع وأملج والوجه وضباء”

أبرز المواد
بعد إعفاءه من الصحة وتعيينه وزيرًا للحج والعمرة.. أول تعليق من “توفيق الربيعة”

بعد إعفاءه من الصحة وتعيينه وزيرًا للحج والعمرة.. أول تعليق من “توفيق الربيعة”

أبرز المواد
بعد صدور أمر ملكي بتعيينه بدلا منه.. وزير الصحة الجديد يوجه رسالة لـ”توفيق الربيعة”

بعد صدور أمر ملكي بتعيينه بدلا منه.. وزير الصحة الجديد يوجه رسالة لـ”توفيق الربيعة”

أبرز المواد

شملت تعيينات وإعفاءات.. التفاصيل الكاملة للأوامر الملكية الجديدة

شملت تعيينات وإعفاءات.. التفاصيل الكاملة للأوامر الملكية الجديدة
http://almnatiq.net/?p=1047981
محررو المناطق

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الجمعة، عددًا من الأوامر الملكية الجديدة والتي شملت تعيينات وإعفاءات لبعض المسؤولين.

وجاءت نصوص الأوامر الملكية الجديدة كالتالي:

ـ الرقم أ / 128

التاريخ 9 / 3 / 1443هـ

أولاً: إنشاء هيئة لتطوير ينبع وأملج والوجه وضباء.

ثانياً: يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ويعين أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

ثالثاً : تكون اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم (54401) بتاريخ 29 / 9 / 1441هـ تحت مظلة هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء، وتشرف الهيئة على ما أنجزته وما تنجزه هذه اللجنة من أعمال.

رابعاً : تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ـ بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة ـ خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ أمرنا هذا بإعداد ما يلزم من ترتيبات تنظيمية، بما في ذلك تحديد النطاق الإشرافي لاختصاص تلك الهيئة، واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.

خامساً: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

 

ـ الرقم أ / 129

التاريخ 9 / 3 / 1443هـ

أولاً: يُعفى معالي الدكتور / توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزير الصحة من منصبه.

ثانياً: يُعين معالي الأستاذ / فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل وزيراً للصحة.

ثالثاً: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

 

ـ الرقم أ / 130

التاريخ 9 / 3 / 1443هـ

أولاً: يُعين معالي الدكتور / توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للحج والعمرة.

ثانياً: يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

 

ـ الرقم أ / 131

التاريخ 9 / 3 / 1443هـ

أولاً : يُرقى الفريق الركن / مطلق بن سالم بن مطلق الازيمع إلى رتبة فريق أول ركن ، ويعين قائداً للقوات المشتركة.

ثانياً : على سمو وزير الدفاع تنفيذ أمرنا هذا .

 

ـ الرقم أ / 132

التاريخ 9 / 3 / 1443هـ

أولاً : يُعفى معالي الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية من منصبه.

ثانياً : يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

ـ الرقم أ / 133

التاريخ 9 / 3 / 1443هـ

أولاً : يُعين معالي الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

ثانياً : يُبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

روابط ذات صلة

بعد صدور أمر ملكي بإنشائها.. معلومات لا تعرفها عن هيئة تطوير “ينبع وأملج والوجه وضباء”

بعد صدور أمر ملكي بإنشائها.. معلومات لا تعرفها عن هيئة تطوير “ينبع وأملج والوجه وضباء”
بعد إعفاءه من الصحة وتعيينه وزيرًا للحج والعمرة.. أول تعليق من “توفيق الربيعة”

بعد إعفاءه من الصحة وتعيينه وزيرًا للحج والعمرة.. أول تعليق من “توفيق الربيعة”
بعد صدور أمر ملكي بتعيينه بدلا منه.. وزير الصحة الجديد يوجه رسالة لـ”توفيق الربيعة”

بعد صدور أمر ملكي بتعيينه بدلا منه.. وزير الصحة الجديد يوجه رسالة لـ”توفيق الربيعة”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*