بعد صدور أمر ملكي بتعيينه وزيرا للحج والعمرة.. 8 محطات في مسيرة “توفيق الربيعة”

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، أمرا ملكيا بتعيين الدكتور توفيق الربيعة، وزيرا للحج والعمرة، بعدما أمضى 5 سنوات كاملة بالوزارة خاض خلالها غمار مواجهة جائحة فيروس كورونا، وفيما يلي سيرته الذاتية.

أهم المناصب التي تولاها:​

وزير الصحة منذ 7 مايو 2016م الموافق 30 رجب 1437هـ، وحتى 15 أكتوبر 2021.

​وزير التجارة​ والصناعة (من ديسمبر 2011م وحتي مايو 2016م).

رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن).

رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وكيل مكلف لشؤون الصناعة، وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة (من إبريل 2010 إلى ديسمبر 2011م).

مشرف على البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية خلال الفترة (من إبريل 2010 إلى ديسمبر 2011م).

مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) خلال الفترة (من إبريل 2007 إلى ديسمبر 2011م).

مدير عام قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لدى الهيئة العامة للاستثمار.​

​المؤهلات:

الدكتوراه في علوم الحاسب الآلي من جامعة بيتسبرغ في ولاية بنسلفانيا، الولايات المتحدة الأمريكية عام (1999م).

ماجستير في علم الحاسبات.

ماجستير في علم المعلومات.

بكالوريوس في الإدارة المالية والرياضيات من كلية إدارة الأعمال في جامعة الملك سعود، الرياض.

العضويات:

عضو مجلس الوزراء.

عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

عضو لجنة الحج العليا.

عضو لجنة المخدرات.

عضو لجنة الدفاع المدني

العضويات التي شارك بها:

عضو اللجنة العامة.

عضو المجلس الاقتصادي.

عضو اللجنة الدائمة بالمجلس الاقتصادي.

عضو المجلس الأعلى للبترول.

عضو مجلس الخدمة المدنية.

عضو مجلس إدارة هيئة الغذاء والدواء.

عضو مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.

عضو مجلس صندوق الاستثمارات العامة.

عضو مجلس إدارة مؤسسة الصناعات الحربية.

عضو مجلس إدارة الدفاع المدني.

عضو اللجنة الوزارية للتموين.

عضو اللجنة الوزارية المعنية بمنظمة التجارة العالمية.

عضو لجنة المتابعة لمجلس التنسيق السعودي القطري.

عضو اللجنة الوزارية لمتابعة الأسعار.

عضو مجلس إدارة مؤسسة الملك عبدالعزيز لرعاية الموهوبين.

عضو اللجنة التوجيهية لهيئة السياحة.

عضو المجلس الوزاري لوزراء الصناعة العرب.

عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود.

عضو مجلس إدارة جمعية الحاسبات السعودية.

عضو هيئة التدريس بجامعة بيتسبرغ.

المجالس:

رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.

رئيس المجلس الصحي السعودي.

رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء.

رئيس مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني.

رئيس مجلس حماية المستهلك.

رئيس مجلس المدن الطبية والمستشفيات التخصصية.

اللجان والمجالس المشارك فيها:

مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية.

لجنة المساهمات العقارية.

تابع اللجان والمجالس المشارك فيها :

مجلس إدارة حماية المنافسة.

مجلس إدارة هيئة المواصفات والمقاييس والجودة.

مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات.

مجلس إدارة هيئة المحاسبين.

اللجنة الوزارية لمبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج.

البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية.

البرنامج الوطني للاستراتيجية الصناعية.

فريق التفاوض السعودي للمنظمة التجارة العالمية.

اللجنة الدائمة لمكافحة الإغراق.

لجنة الملك عبدالعزيز للجودة.

عدد من اللجان المشتركة.

لجنة المتابعة لمجلس التنسيق السعودي اليمني.

وفد المملكة في منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد).

وفد المملكة لاجتماعات اليونيدو.

اللجنة السعودية الفرنسية المشتركة.

اللجنة السعودية الجنوب أفريقية المشتركة.

اللجنة السعودية المصرية المشتركة.

اللجنة السعودية العراقية المشتركة.

اللجنة السعودية الجزائرية المشتركة.

اللجنة السعودية الليبية المشتركة.

اللجنة السعودية الإيرانية المشتركة.

اللجنة السعودية الهندية المشتركة.

اللجنة السعودية الباكستانية المشتركة.

اهتماماته ومنشوراته والبحوث والمؤلفات:

قدم الدكتور توفيق أكثر من (16) بحثًا علميًّا في المجلات المرجعية والمؤتمرات الدولية.

شارك في تأليف كتاب عن الشبكات ذات السرعات العالية.

شارك في تأليف وثيقة خطة رؤية تقنية المعلومات الوطنية السعودية والتي شكلت الأساس لوضع خطة تقنية المعلومات الوطنية السعودية.

له مقالات عدة في مختلف الصحف المحلية والمتعلقة بالحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والاتصالات

الأنشطة والإنجازات:​

شارك في العديد من المؤتمرات الدولية.

عمل مستشارًا لدى عدد من المؤسسات الحكومية والأهلية.

تابع الأنشطة والإنجازات:

حققت هيئة المدن الصناعية خلال المدة التي تولى فيها معالي الوزير الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة العديد من الإنجازات خلال توليه إدارتها ومن بينها:

البدء في تطوير مدن صناعية جديدة، وتوسعة بعض المدن الحالية.

إعادة تهيئة بعض المدن، بالإضافة إلى ما ذكر من إنجازات فقد تم خصخصة خدمات المياه والتبريد المركزي وتطوير خدمات الاتصالات والبيانات في المدن الصناعية.

تبني فكرة بناء مدن ذكية داخل المدن الصناعية عن طريق توفير شبكات اتصال ذات سرعات عالية مع خدمات ذكية، فضلاً عن تحسين الخدمات العامة والخدمات التجارية والحكومية في المدن الصناعية.

حققت الهيئة أثناء فترة عمله نقلة نوعية في الخدمات المقدمة وحجم الأراضي المخصصة للصناعة.​