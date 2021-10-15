بعد صدور أمر ملكي بتعيينه.. أول تعليق من وزير الصحة الجديد

محررو المناطق

علق وزير الصحة الجديد، الدكتور فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، على الأمر الملكي الصادر بتعيينه وزيرًا للصحة.

وقال الجلاجل: “أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، على الثقة الملكية الغالية بتعييني وزيراً للصحة، سائلًا المولى الكريم العون والسداد في تأدية الأمانة وخدمة الوطن”.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمر ملكي، بإعفاء وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة من منصبه.

وصدر أمر ملكي آخر بتعيين الدكتور فهد بن عبد الرحمن الجلاجل وزيرًا للصحة.