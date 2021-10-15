بعد صدور أمر ملكي بتعيينه بدلا منه.. وزير الصحة الجديد يوجه رسالة لـ”توفيق الربيعة”

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وجه وزير الصحة الجديد، الدكتور فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، رسالة إلى الدكتور توفيق الربيعة، بعد تعيينه بدلًا منه، وتولي الأخير مسئولية وزارة الحج والعمرة.

وقال الجلاجل: “أشكر أخي معالي الوزير د.توفيق الربيعة على كل ما قدمه من نجاحات ساهمت في تطوير القطاع الصحي، والعمل المميز في إدارة جائحة كورونا، وأسأل الله أن يوفقه في مهمته القادمة وزيرًا للحج والعمرة”.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا، بإعفاء وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة من منصبه.

وصدر أمر ملكي آخر بتعيين الدكتور فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، وزيرًا للصحة.