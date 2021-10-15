احدث الأخبار

بعد صدور أمر ملكي بتعيينه بدلا منه.. وزير الصحة الجديد يوجه رسالة لـ”توفيق الربيعة”
أبرز المواد
 بعد صدور أمر ملكي بتعيينه وزيرا للحج والعمرة.. 8 محطات في مسيرة “توفيق الربيعة”
أبرز المواد
 بعد صدور أمر ملكي بتعيينه.. أول تعليق من وزير الصحة الجديد
أبرز المواد
 شملت تعيينات وإعفاءات.. التفاصيل الكاملة للأوامر الملكية الجديدة
أبرز المواد
 بعد صدور أمرا ملكيا بتعيينه.. من هو وزير الصحة الجديد فهد الجلاجل؟
أبرز المواد
 أمر ملكي بترقية “مطلق الأزيمع” إلى فريق أول ركن وتعيينه قائداً للقوات المشتركة.. وإعفاء مساعد وزير النقل من منصبه
أبرز المواد
 تعيين عبدالعزيز العريفي مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء
أبرز المواد
 أمر ملكي بتعيين الدكتور توفيق الربيعة وزيرًا للحج والعمرة
أبرز المواد
 إعفاء وزير الصحة من منصبه.. وتعيين فهد الجلاجل بدلًا منه
أبرز المواد
 أمر ملكي بإصدار هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء
أبرز المواد
 وزير الخارجية يبحث مع وفد أمريكي رسمي ملف دعم إيران للمليشيات الإرهابية
أبرز المواد
 مقسمة إلى 5 فئات.. “التعليم” تعلن تفاصيل تنظيم إجازات نهاية الأسبوع المطولة وبين الفصول الدراسية الثلاثة
أبرز المواد
بعد صدور أمر ملكي بتعيينه بدلا منه.. وزير الصحة الجديد يوجه رسالة لـ”توفيق الربيعة”

بعد صدور أمر ملكي بتعيينه بدلا منه.. وزير الصحة الجديد يوجه رسالة لـ”توفيق الربيعة”

أبرز المواد
بعد صدور أمر ملكي بتعيينه وزيرا للحج والعمرة.. 8 محطات في مسيرة “توفيق الربيعة”

بعد صدور أمر ملكي بتعيينه وزيرا للحج والعمرة.. 8 محطات في مسيرة “توفيق الربيعة”

أبرز المواد
بعد صدور أمر ملكي بتعيينه.. أول تعليق من وزير الصحة الجديد

بعد صدور أمر ملكي بتعيينه.. أول تعليق من وزير الصحة الجديد

أبرز المواد
شملت تعيينات وإعفاءات.. التفاصيل الكاملة للأوامر الملكية الجديدة

شملت تعيينات وإعفاءات.. التفاصيل الكاملة للأوامر الملكية الجديدة

أبرز المواد

بعد صدور أمر ملكي بتعيينه بدلا منه.. وزير الصحة الجديد يوجه رسالة لـ”توفيق الربيعة”

بعد صدور أمر ملكي بتعيينه بدلا منه.. وزير الصحة الجديد يوجه رسالة لـ”توفيق الربيعة”
http://almnatiq.net/?p=1047993
محررو المناطق

وجه وزير الصحة الجديد، الدكتور فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، رسالة إلى الدكتور توفيق الربيعة، بعد تعيينه بدلًا منه، وتولي الأخير مسئولية وزارة الحج والعمرة.

وقال الجلاجل: “أشكر أخي معالي الوزير د.توفيق الربيعة على كل ما قدمه من نجاحات ساهمت في تطوير القطاع الصحي، والعمل المميز في إدارة جائحة كورونا، وأسأل الله أن يوفقه في مهمته القادمة وزيرًا للحج والعمرة”.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا، بإعفاء وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة من منصبه.

وصدر أمر ملكي آخر بتعيين الدكتور فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، وزيرًا للصحة.

روابط ذات صلة

بعد صدور أمر ملكي بتعيينه وزيرا للحج والعمرة.. 8 محطات في مسيرة “توفيق الربيعة”

بعد صدور أمر ملكي بتعيينه وزيرا للحج والعمرة.. 8 محطات في مسيرة “توفيق الربيعة”
بعد صدور أمر ملكي بتعيينه.. أول تعليق من وزير الصحة الجديد

بعد صدور أمر ملكي بتعيينه.. أول تعليق من وزير الصحة الجديد
شملت تعيينات وإعفاءات.. التفاصيل الكاملة للأوامر الملكية الجديدة

شملت تعيينات وإعفاءات.. التفاصيل الكاملة للأوامر الملكية الجديدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*