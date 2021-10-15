بعد صدور أمر ملكي بإنشائها.. معلومات لا تعرفها عن هيئة تطوير “ينبع وأملج والوجه وضباء”

محررو المناطق

صدر أمر ملكي، مساء اليوم، بإنشاء هيئة لتطوير ينبع وأملج والوجه وضباء.

ويأتي القرار ضمن الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لتطوير وتأهيل مراكز الموانئ التاريخية لشمال البحر الأحمر ( ينبع والوجه وأملج وضباء) والتي تقوم بها الهيئة العامة للسياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة الملكية للجبيل وينبع.

والهدف من القرار هو إعادة تأهيل الموانئ التاريخية في بعض المحافظات بشمال البحر الأحمر، وتأهيل المواقع والمباني وتوظيفها ضمن مخطط شامل للتطوير.

كما يأتي القرار بعدما صارت واجهة بحرية هامة خاصة بعد انتهاء طريق المدينة ينبع ومن أهمها مشروع الواجهة البحرية.

و تأهيل المواقع الأربعة سوف يضيف إلى الأهمية السياحية لمحافظات البحر الأحمر .