بعد إعفاءه من الصحة وتعيينه وزيرًا للحج والعمرة.. أول تعليق من “توفيق الربيعة”

محررو المناطق

وجه وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق الربيعة، عدة رسائل بمناسبة إعفاءه من منصبه وزيرًا للصحة، وتعيينه بمنصبه الجديد وزيرًا للحج والعمرة.

وتقدم الربيعة، بالشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على الثقة الملكية، مضيفًا: “يسعدني ويشرفني خدمة ضيوف الرحمن”.

وأضاف: “أتقدم بالتهنئة لزميلي فهد الجلاجل على تعيينه وزيرًا للصحة، عملت معه سنوات طويلة وكان متميزًا ومخلصًا ومتفانيًا في عمله، أسأل الله له التوفيق والنجاح في هذا القطاع المهم”.

كما تقدم بالشكر والامتنان للزملاء والزميلات بالقطاع الصحي على جهودهم المخلصة في القطاع الصحي، مستطردًا: “سعدت بالعمل معكم خلال الخمسة سنوات ونصف الماضية وتعلمت منكم الكثير، بدعم القيادة استطعتم تجاوز أكبر جائحة في العصر الحديث بكل إتقانٍ وتفانٍ وتميز على المستوى الدولي”.