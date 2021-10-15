أبرزها قائد قوات “درع الجزيرة”.. تعرّف على المناصب التي تقلدها الفريق “مطلق الأزيمع” عقب ترقيته

محررو المناطق

أصدر خادم الحرمين الشريفين ، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا بترقية الفريق مطلق بن سالم بن مطلق الازيمع إلى رتبة فريق أول ركن، وتعيينه قائدًا للقوات المشتركة.

وكان الازيمغ مُكلفا بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة للتحالف في اليمن، الذي تقوده المملكةـ وذلك بموجب أمر ملكي صدر سبتمبر 2020.

وفي السطور التالية نبذة قصيرة عن قائد القوات المشتركة:

– تخرج في كلية الملك عبد العزيز الحربية (تخصص مدرعات)

– ماجستير في العلوم العسكرية من كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة داخل المملكة.

– نال درجة زميل كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا في مصر.

– كان مساعدًا لركن الاستخبارات في اللواء الرابع بالقوات البرية الملكية السعودية خلال حرب تحرير الكويت.

– قاد قوات “درع الجزيرة” خلال أحداث البحرين عام 2011.

– قيادة العمليات المشتركة لعمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل في اليمن.

– قيادة المنطقة الجنوبية، ثم المنطقة الشرقية

– نائب رئيس هيئة الأركان العامة.