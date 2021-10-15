استعادة 6 مركبات مسروقة بالمدينة والقبض على سارقيها

المناطق ـ المدينة المنورة:

تمكنت شرطة المدينة المنورة، اليوم الجمعة، من استعادة 6 مركبات مسروقة، مع القبض على سارقيها.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، إن المتابعة الأمنية أسفرت عن تمكن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من استعادة 6 مركبات مسروقة، وجزء من مجوهرات سرقت من محل للذهب.

ولفت إلى أنه جرى القبض على الجناة، وهم 6 مواطنين في العقد الثالث من العمر، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة بالمنطقة.