محامي يوضح حالتين للإعفاء من عقوبة الجرائم المعلوماتية (فيديو)

كشف المحامي والمستشار القانوني عماد الحميدان، عن حالات الإعفاء من عقوبة الجرائم المعلوماتية.
وقال الحميدان، خلال حواره ببرنامج “سيدتي”: “هناك حالتين من إعفاء العقوبة، وهى التوبة قبل ارتكاب الجريمة والتبليغ عن النفس هنا يعفى الجاني من العقوبة، وأيضا في نظام مكافحة المخدرات”، لافتا:” لو أهل صاحب المواد المخدرة اشتكوه أو أبلغوا عنه، يعالجونه دون عقوبة”.
وأشار: “الإعفاء الثاني بعد العلم بالجريمة من الجهات المختصة، هنا يشترط القبض على الجناة إن كانوا متعددين، أو مصادرة جميع الأجهزة، فهنا يكون فيها إعفاء من العقوبة”.
عماد الحميدان .. محامي ومستشار قانوني : هذه حالات الإعفاء من عقوبة الجرائم المعلوماتية @Emd470#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/VqO1OYPzkJ
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 15, 2021
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