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محامي يوضح حالتين للإعفاء من عقوبة الجرائم المعلوماتية (فيديو)

محامي يوضح حالتين للإعفاء من عقوبة الجرائم المعلوماتية (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1048024
محررو المناطق

كشف المحامي والمستشار القانوني عماد الحميدان، عن حالات الإعفاء من عقوبة الجرائم المعلوماتية.

وقال الحميدان، خلال حواره ببرنامج “سيدتي”: “هناك حالتين من إعفاء العقوبة، وهى التوبة قبل ارتكاب الجريمة والتبليغ عن النفس هنا يعفى الجاني من العقوبة، وأيضا في نظام مكافحة المخدرات”، لافتا:” لو أهل صاحب المواد المخدرة اشتكوه أو أبلغوا عنه، يعالجونه دون عقوبة”.

وأشار: “الإعفاء الثاني بعد العلم بالجريمة من الجهات المختصة، هنا يشترط القبض على الجناة إن كانوا متعددين، أو مصادرة جميع الأجهزة، فهنا يكون فيها إعفاء من العقوبة”.

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