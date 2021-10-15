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بعد أمر ملكي بتعيينه.. من هو عبدالعزيز العريفي المستشار الجديد بالأمانة العامة لـ”الوزراء”؟

بعد أمر ملكي بتعيينه.. من هو عبدالعزيز العريفي المستشار الجديد بالأمانة العامة لـ”الوزراء”؟

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بعد أمر ملكي بتعيينه.. من هو عبدالعزيز العريفي المستشار الجديد بالأمانة العامة لـ”الوزراء”؟

بعد أمر ملكي بتعيينه.. من هو عبدالعزيز العريفي المستشار الجديد بالأمانة العامة لـ”الوزراء”؟
http://almnatiq.net/?p=1048037
محررو المناطق

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا، بتعيين عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي، مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

ويمتلك عبدالعزيز العريفي، خبرة تزيد عن 10 سنوت في مجال الإدارة المالية وتمويل الشركات والاستثمار.

وحصل العريفي على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ستانفورد الأمريكية، وبكالوريوس في إدارة الأعمال من كلية بابسون بالولايات المتحدة الأمريكية.

وشغل منصب عضو مجلس إدارة بالخطوط الجوية السعودية، وعضو مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية، وعضو اللجنة التوجيهية لشركة الخطوط السعودية لصناعة الطيران من 2018 وحتى 2020.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر اليوم الجمعة، عددًا من الأوامر الملكية الجديدة والتي شملت تعيينات وإعفاءات لبعض المسؤولين.

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