خلال 3 أيام.. حصيلة مهرجان العقيلات لمزاد الإبل بالقصيم تتجاوز الـ32 مليون ريال

المناطق ـ القصيم:

تجاوزت حصيلة مزاد مهرجان العقيلات لمزاد الإبل بمنطقة القصيم، خلال الثلاثة أيام الماضية، 32 مليون ريال، وسط حضور 450 من أشهر ملاك الإبل على مستوى المملكة.

وتشرف على المزاد إمارة منطقة القصيم، بالتعاون مع مجموعة سلام البيطرية على طريق الأسياح بمدينة بريدة.

ووصل عدد المطايا من الإبل إلى أكثر من 100 ألف مطية وأنواع أخرى كالبكار والقعدان والفحول، وكذلك ألوان مختلفة من الإبل مثل المجاهيم والشقح والوضح والشعل والحمر والصفر” وغيرها من الألوان.

ويشهد المهرجان مجموعة من الفعاليات والبرامج الاجتماعية والثقافية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وأكثر من 100 أسر منتجة.