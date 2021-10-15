“أقيموا الصفوف.. وحاذوا بين المناكب.. وسدوا الخلل”.. هل تشهد صلاة فجر الأحد عودة المصلين إلى مساجد المملكة من دون تباعد؟

محررو المناطق

أعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، عن صدور الموافقة الكريمة على تخفيف الاحترازات الصحية ابتداءً من يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021 وذلك، ومن بين هذه القرارات السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كافة أروقة المسجد، والاستمرار في استخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد العمرة والصلاة للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد.

من جانبهم، توقع رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن تشهد صلاة الفجر ليوم الأحد المقبل، إلغاء التباعد بين الصفوف أثناء الصلاة في جميع المساجد على غرار المسجد الحرام والمسجد النبوي، حيث سيعود الأئمة إلى الالتزام بحديث النبي الشريف قبل أداء الصلاة إلى “أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل”.