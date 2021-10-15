طقس المملكة اليوم.. سماء غائمة جزئيًا وسحب رعدية على هذه المناطق

المناطق ـ واس:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم السبت، أن من المتوقع تكون السماء صحو إلى غائمة جزئيًا على منطقة جازان وعسير مع فرصة لظهور السحب الرعدية في فترة ما بعد الظهيرة.

وأضاف “الوطني للأرصاد”، في تقريره، ستكون سماء غائمة جزئيًا على الحدود الشمالية والجوف، ونشاط في الرياح السطحية وتدن في الرؤية الأفقية على شرق المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 20-40كم/ساعة وتكون جنوبية غربية تتحول شمالية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 10-30 كم /ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزئين الأوسط والجنوبي ومن متر إلى مترين على الجزء الشمالي ، وحالة البحر خفيف الموج على الجزئين الأوسط والجنوبي ومتوسط الموج على الجزء الشمالي ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.