تعليم ينبع يشارك في مسابقة “تحدي علوم المستقبل”

محررو المناطق

تشارك إدارة التعليم، بمحافظة ينبع في “مسابقة تحدي علوم المستقبل”، التي تنظمها مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم ضمن 41 فريقًا بواقع 49 متسابقًا من مختلف مناطق المملكة.

ويمثل تعليم ينبع، الطالبتين الموهوبتين فيء يحيى الشيخي من المتوسطة الثالثة بينبع الصناعية، وفرح فيصل الحربي من المتوسطة الأولى بينبع الصناعية.

وتلقت إدارة تعليم ينبع، تهنئة وشكر الإدارة العامة للموهوبات لفريق العمل على الجهود المبذولة لتأهيل ورعاية الموهوبات، واستمرار الدعم للمرشحتين للفوز بالمسابقة.

وهنأت إدارة تعليم ينبع الطالبتين المرشحتين وأسرهما ومدارسهما، متمنية لهما التوفيق وحصد المراكز الأولى في المسابقة، والشكر للمشرفات التربويات على جهودهن المبذولة مع الطالبات الموهوبات بمدارس المحافظة.

وأوضحت رئيسة قسم الموهوبات بتعليم ينبع غادة سليمان الحويطي، أن المسابقة تعد أول مسابقة افتراضية على المستوى الإقليمي للطلبة الموهوبين في مجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وتهدف إلى تعزيز تعلّم مبادئ الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، عبر التركيز على أساليب التعلّم متعدد التخصصات للطلبة الموهوبين والمتفوقين في مجال العلوم والتكنولوجيا، من خلال منصة افتراضية تمكّن الطلبة المشاركين من عرض مراحل تطور مشاريعهم ومشاركتها مع زملائهم.

وأشارت الحويطي، إلى أن أهداف المسابقة تتركز حول مساعدة الطلبة الموهوبين في دول مجلس التعاون الخليجي لإبراز طاقاتهم وعرضها من خلال توفير بيئة تنافسية مثالية وإعطائهم فرصة حل مشكلات حقيقية وتنفيذ نموذج أولي لهذه الحلول ومشاركتها مع الآخرين، كما توفّر فرصة مهمة لعرض أفكار الطلبة الفائزين على مؤسسات متخصصة في مجال التكنولوجيا لدعم إمكانية تنفيذها، بالإضافة إلى تنمية المهارات الاجتماعية وروح الفريق لدى الطلبة المشاركين، ونشر ثقافة الموهبة والإبداع فيما بينهم.