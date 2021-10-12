“التعليم” تصدر توجيهات مهمة للمدارس مع اقتراب موسم الأمطار

محررو المناطق:

أصدرت وزارة التعليم، تعميما إلى جميع مدارس التعليم العام وتحفيظ القرآن الكريم والمعاهد الخاصة ورياض الأطفال ومكاتب التعليم، تضمن 7 توجيهات ضرورية، بحسب مصادر مطلعة.

وأوضحت المصادر، أن قرب موسم الأمطار، ولما تقتضيه سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس، دفع الوزارة إلى التشديد على عدد من الملاحظات، لضمان سلامة الجميع.

وبحسب المصادر المطلعة، فإن التعميم طالب بضرورة نظافة جميع الأسطح من المخلفات، والتأكد من عدم إنسداد الجراجير، وكذلك التأكد من عدم وجود تمديدات كهربائية وأفياش مکشوفة، إضافة إلى التشديد على إحكام أغطية غرف التفتيش وخزانات المياه وبيارات الصرف، وإحكام الأعمال المدنية والتغطية للمظلات الداخلية والخارجية.

وأضافت المصادر، أن التعميم تضمن أيضا ضرورة إحكام إقفال الشبابيك والأبواب بشكل جيد في نهاية الدوام المدرسي، وتفقد المدرسة بعد هطول الأمطار وقبل دوام الطلاب والطالبات للتأكد من عدم وجود أي أخطار، إضافة إلى التأكد من إغلاق جميع الأجهزة الكهربائية والتكييف والإضاءة في نهاية اليوم الدراسي، ومعالجة أي ملاحظات تشكل خطورة.