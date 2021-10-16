ليس مرتبطا بأي مشكلات صحية.. السر وراء توقف الملكة إليزابيث عن تعاطي الكحول

المناطق- وكالات:

كشفت تقارير صحفية، أن الملكة إليزابيث الثانية، قررت التخلي عن تعاطي المشروبات الكحولية بشكل كامل، بعد تلقيها نصائح طبية بذلك.

وذكرت مجلة “فانيتي فير”، نقلا عن مصادر في القصر الملكي البريطاني، أن الملكة إليزابيث الثانية قررت التخلي عن تعاطي المشروبات الكحولية بشكل كامل، بناء على توصيات الأطباء، مشيرة في الوقت الذاته أن الأمر ليس مرتبطا بأي مرض أو مشاكل صحية، بل يأتي بمثابة إجراءات احترازية عامة للحفاظ على الصحة.

وبحسب المجلة، فإن الملكة ترغب في أن تكون بحالة جيدة في الذكرى الـ 70 لاعتلائها العرش الصيف المقبل.

والملكة إليزابيث الثانية البالغة 95 عاما من العمر، اعتلت العرش البريطاني عام 1952، عندما كان عمرها 25 عاما، وفي عام 2015 حطمت الرقم القياسي لمدة الحكم، الذي كان يعود للملكة فيكتوريا التي حكمت بريطانيا خلال 63 عاما و7 أشهر من 1837 حتى 1901.

وتحدثت تقارير صحفية أن الملكة إليزابيث الثانية، كانت تحب شرب المارتيني وبعض الكوكتيلات الأخرى، وأن مشروبها الكحولي المفضل هو الجن، على الرغم من أنها لم تسئ تعاطي المشروبات الكحولية أبدا.