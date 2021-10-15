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الكشف المبكر عن سرطان الثدي.. ‎حملة توعوية بمنطقة تبوك 

الكشف المبكر عن سرطان الثدي.. ‎حملة توعوية بمنطقة تبوك 
http://almnatiq.net/?p=1048074
المناطق ـ تبوك:

أطلقت الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بمنطقة تبوك، بالتعاون مع كلية الطب بجامعة تبوك، فعاليات الحملة التوعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي تحت شعار ” كيف كنت وين صرت”، بالتزامن مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي الذي يقام في شهر أكتوبر من كل عام.

وأوضحت الجمعية، أن الحملة تهدف إلى تشجيع النساء من عمر 40 سنة فما فوق على الكشف المبكر عن سرطان الثدي لما له من أهمية فهو الوسيلة الوحيدة لاكتشاف المرض في مراحله الأولى التي تصل نسبة الشفاء فيها إلى أكثر من 95%، مشيرةً إلى أن الحملة والتي تستمر على مدى يومان يصاحبها عمليات إجراء الفحص الطبي عن سرطان الثدي من خلال العيادة الطبية المتنقلة بممشى منتزه الأمير فهد بن سلطان بتبوك.

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