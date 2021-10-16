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تقنية المدينة المنورة تحقق ريادة سيسكو العالمية للسنة الخامسة على التوالي

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تقنية المدينة المنورة تحقق ريادة سيسكو العالمية للسنة الخامسة على التوالي

تقنية المدينة المنورة تحقق ريادة سيسكو العالمية للسنة الخامسة على التوالي
http://almnatiq.net/?p=1048089
المناطق- المدينة المنورة:

حققت الكلية التقنية بالمدينة المنورة، المركز الأول في جميع قوائم التميز في أكاديميات سيسكو (Cisco) على مستوى الكليات والمعاهد بالمؤسسة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وكشف عميد الكلية المهندس محسن بن حسن الصاعدي، أن هذا الإنجاز يضاف لإنجازات الكلية السابقة في هذا المجال لمحافظة تقنية المدينة المنورة على صدارتها في المركز الأول على مدار الخمس سنوات الماضية.

وأكد الصاعدي، أن هذه الريادة التي حققتها الكلية ما كانت لتتم لولا فضل الله ثم الدعم الكبير من محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد للحرص الدائم في تطوير التدريب.

وقدم المهندس الصاعدي شكره لكوادر التدريب بالكلية التقنية بالمدينة المنورة لأدوارهم البارزة في تحقيق الإنجازات وخص بالشكر قسم تقنية الحاسب الآلي وإدارة التدرب الإلكتروني على جهودهم المستمرة في الارتقاء بالعملية التدريبية بالكلية.

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