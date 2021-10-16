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اشتهر بقصائد تتطرق لهموم الناس.. سعود المطيري يروي قصة تسميته بشاعر الفقراء والبسطاء (فيديو)

اشتهر بقصائد تتطرق لهموم الناس.. سعود المطيري يروي قصة تسميته بشاعر الفقراء والبسطاء (فيديو)

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اشتهر بقصائد تتطرق لهموم الناس.. سعود المطيري يروي قصة تسميته بشاعر الفقراء والبسطاء (فيديو)

اشتهر بقصائد تتطرق لهموم الناس.. سعود المطيري يروي قصة تسميته بشاعر الفقراء والبسطاء (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1048095
محررو المناطق

روى الشاعر سعود بن جمعان المطيري، والملقب بشاعر الفقراء والبسطاء، تفاصيل اكتشافه موهبته الشعرية وأسباب تسميته بهذا اللقب.

وقال سعود المطيري، خلال حواره مع قناة “إم بي سي”، إنه تربى في بيئة شعرية وكانت عاملا أساسيا في تنمية موهبة الشعر لديه.

وأضاف “المطيري”: “لقبني الكثير بشاعر الفقراء والبسطاء؛ نظرًا لأنني أتحدث دائمًا عن الفقر وأحوال البسطاء”، لافتًا أن معظم الأشخاص يحفظون القصائد، لأنها تتسم بالسهوله والبساطة.

ومن أشهر قصائد المطيري، “موطن طفولتي” والتي من أشهر أبياتها:
(موطن طفولتك لا شيبت ثم جيته
كنك عن الدار تسأل روس أباينها
ترجع بك الذاكرة للي تعديته
وتنسى كثير الليال وتذكر ازينها)

 

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