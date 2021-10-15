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“الغذاء والدواء الأمريكية” توصي بجرعة معززة من “لقاح جونسون”

“الغذاء والدواء الأمريكية” توصي بجرعة معززة من “لقاح جونسون”

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“الغذاء والدواء الأمريكية” توصي بجرعة معززة من “لقاح جونسون”

“الغذاء والدواء الأمريكية” توصي بجرعة معززة من “لقاح جونسون”
http://almnatiq.net/?p=1048099
المناطق- وكالات:

أعلنت شركة جونسون آند جونسون، يوم الجمعة، أن اللجنة الاستشارية للقاحات والمنتجات البيولوجية المرتبطة بها والتابعة لإدارة الغذاء والدواء، صوتت بالإجماع بواقع 19 صوتا وبدون أي معارضة على منح التفويض بالاستخدام الطارئ للقاحها المضاد لفيروس كورونا للبالغين من عمر 18 عاما ومن هم أكبر بعد ما لا يقل عن شهرين من تناول جرعة اللقاح الذي يتكون من جرعة واحدة فقط، بحسب ما ذكرته كالة الأنباء الألمانية.

وبحسب الوكالة، جاء قرار اللجنة بناء على نتائج المرحلة الثالثة من التجارب والتي أظهرت أن جرعة معززة زادت الحماية إلى 94% ضد الحالات المتوسطة والحادة/الحرجة من كوفيد-19 في الولايات المتحدة.

ونقلت الوكالة الألمانية، عن بول ستوفيلز، نائب رئيس اللجنة التنفيذية وكبير المسؤولين العلميين في شركة جونسون آند جونسون، قوله، إن “توصية اليوم قائمة على مجموع الأدلة، حيث توضح البيانات السريرية والواقعية أنه في حين أن الجرعة الواحدة توفر حماية قوية وطويلة الأمد ضد كوفيد-19، فإن إعطاء جرعة معززة بعد التطعيم الأساسي بالجرعة المفردة يزيد من الحماية، بشكل خاص ضد أعراض كوفيد-19”.

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