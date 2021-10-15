بمبلغ ضخم.. المملكة تقدم عرضًا للحصول على حقوق بث السوبر الإيطالي حصريًا

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كشفت وسائل إعلام إيطالية، أن المملكة تستعد لشراء حقوق بث بطولة كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم، بشرط تغيير شكل المسابقة من أجل الاستفادة منها بشكل أفضل.

وقال موقع “get football news italy”، إن المملكة على استعداد لتجديد علاقتها مع كرة القدم الإيطالية، من خلال شراء حقوق بث كأس السوبر الإيطالي.

وأضاف، أن المملكة تستعد لاستثمار 200 مليون يورو في كرة القدم الإيطالية، وفي صفقة مدتها 6 سنوات، مؤكدة أن ذلك أعلى بكثير من الصفقة التي بلغت 21 مليون يورو في المواسم الثلاث الماضية.

وأوضح: “هناك مطالب سعودية بتغيير شكل البطولة، بحيث يتنافس عليها 4 أندية بدلا من فريقين، وبذلك تقام أكثر من مباراة، على شاكلة بطولة السوبر الإسباني”، لافتًا إلى أن المملكة تريد أن تشارك وصيفا الكأس والدوري الإيطاليين في البطولة، وأن يبدأ التنافس من الدور نصف النهائي للمسابقة.