احدث الأخبار

قصة مواطن دفع أموالًا طائلة لإنقاص وزنه فتدهورت حالته الصحية (فيديو)
أبرز المواد
 مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة: مواجهات صعبة للنصر والهلال في دوري أبطال آسيا
أبرز المواد
   تراجع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم السبت بالمملكة  
أبرز المواد
 “المسند”: اليوم بداية “الوسم”.. وانخفاض درجة الحرارة على هذه المناطق
أبرز المواد
 98 % نسبة التعافي بالمملكة.. إحصائية فيروس كورونا الإجمالية في دول الخليج
أبرز المواد
 بمبلغ ضخم.. المملكة تقدم عرضًا للحصول على حقوق بث السوبر الإيطالي حصريًا
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء الأمريكية” توصي بجرعة معززة من “لقاح جونسون”
أبرز المواد
 اشتهر بقصائد تتطرق لهموم الناس.. سعود المطيري يروي قصة تسميته بشاعر الفقراء والبسطاء (فيديو)
أبرز المواد
 تقنية المدينة المنورة تحقق ريادة سيسكو العالمية للسنة الخامسة على التوالي
المناطق
 “الأرصاد”: رياح وأتربة مثارة تضرب 4 مناطق خلال الساعات المقبلة
أبرز المواد
 ليس مرتبطا بأي مشكلات صحية.. السر وراء توقف الملكة إليزابيث عن تعاطي الكحول
أبرز المواد
 الكشف المبكر عن سرطان الثدي.. ‎حملة توعوية بمنطقة تبوك 
محليات
قصة مواطن دفع أموالًا طائلة لإنقاص وزنه فتدهورت حالته الصحية (فيديو)

قصة مواطن دفع أموالًا طائلة لإنقاص وزنه فتدهورت حالته الصحية (فيديو)

أبرز المواد
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة: مواجهات صعبة للنصر والهلال في دوري أبطال آسيا

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة: مواجهات صعبة للنصر والهلال في دوري أبطال آسيا

أبرز المواد
  تراجع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم السبت بالمملكة  

  تراجع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم السبت بالمملكة  

أبرز المواد
“المسند”: اليوم بداية “الوسم”.. وانخفاض درجة الحرارة على هذه المناطق

“المسند”: اليوم بداية “الوسم”.. وانخفاض درجة الحرارة على هذه المناطق

أبرز المواد

98 % نسبة التعافي بالمملكة.. إحصائية فيروس كورونا الإجمالية في دول الخليج

98 % نسبة التعافي بالمملكة.. إحصائية فيروس كورونا الإجمالية في دول الخليج
http://almnatiq.net/?p=1048110
محررو المناطق

أكد مركز الإحصاء الخليجي، اليوم السبت، أن عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون تجاوزت الـ80 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالمملكة 98%.

وقال “الإحصاء الخليجي”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه وفقًا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الجمعة الموافق 15 أكتوبر 2021، بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة ( 2,516,273) إصابة، وحالات التعافي (2,487,671) حالة، والوفاة (19,433) حالة.

وأشار الى أن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول الخليج بلغ ( 80,421,326) جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالمملكة 98%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9%.

 

 

روابط ذات صلة

أكثر من 2 مليون حالة تعافي.. إحصائية فيروس كورونا الإجمالية في دول الخليج

أكثر من 2 مليون حالة تعافي.. إحصائية فيروس كورونا الإجمالية في دول الخليج
نسبة التعافي بالمملكة 98%.. إحصائية جديدة لفيروس كورونا في دول الخليج  

نسبة التعافي بالمملكة 98%.. إحصائية جديدة لفيروس كورونا في دول الخليج  
دول الخليج تسجل أكثر من 2 مليون و513 ألف إصابة بفيروس كورونا

دول الخليج تسجل أكثر من 2 مليون و513 ألف إصابة بفيروس كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*