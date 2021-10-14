98 % نسبة التعافي بالمملكة.. إحصائية فيروس كورونا الإجمالية في دول الخليج

أكد مركز الإحصاء الخليجي، اليوم السبت، أن عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون تجاوزت الـ80 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالمملكة 98%.
وقال “الإحصاء الخليجي”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه وفقًا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى أمس الجمعة الموافق 15 أكتوبر 2021، بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة ( 2,516,273) إصابة، وحالات التعافي (2,487,671) حالة، والوفاة (19,433) حالة.
وأشار الى أن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول الخليج بلغ ( 80,421,326) جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالمملكة 98%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9%.
📊 إحصائيات فيروس كورونا #كوفيد_19 الإجمالية في دول #مجلس_التعاون لدول الخليج العربية، حتى تاريخ 15 أكتوبر 2021م
🔵 2,516,273 الإصابات المؤكدة
🟢 2,487,671 حالات التعافي
🔴 19,433 حالات الوفاة (يرحمهم الله)
💉 80,421,326 اللقاحات المعطاة#الإحصائي_الخليجي pic.twitter.com/nXRGeE47fL
— مركز الإحصاء الخليجي (@GCCStat) October 16, 2021
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