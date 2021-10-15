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“المسند”: اليوم بداية “الوسم”.. وانخفاض درجة الحرارة على هذه المناطق

“المسند”: اليوم بداية “الوسم”.. وانخفاض درجة الحرارة على هذه المناطق
http://almnatiq.net/?p=1048116

أكد عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً،  أن “الوسم” يبدأ اليوم في 16 أكتوبر وينتهي في 6 شهر ديسمبر المقبل، وعدد أيامه 52 يومًا.

وقال  “المسند” ، إن الوسم ليس بمنزلة أو نجم في السماء وإنما مصطلح يضم أربع منازل قمرية، والوسم هو الكي أو أثر الكي وسميت هذه الأيام بالوسم لأن المطر الهاطل فيه يسم الأرض بالخضرة والكلأ.

وتوقع أستاذ المناخ، أن تسود الأجواء اليوم حالة من الاستقرار العام، من حيث  نهار مشمس وحار، ومساء معتدل، ولا يوجد حالة مطرية معتبرة خلال الـ5 أيام  المقبلة.

وأشار إلى احتمالية انخفاض درجة الحرارة بشكل ملموس وتدريجي اعتبارًا من غد الأحد، كأول موجة معتدلة البرودة تصافح أجواء المناطق الشمالية (الحدود الشمالية، تبوك ، الجوف)، ومن يوم الأربعاء تبدأ في منطقة حائل، وقبل نهاية الأسبوع تصل الكتلة المعتدلة إلى الشرقية، والقصيم ،والرياض ثم الغربية.

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