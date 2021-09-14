مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة: مواجهات صعبة للنصر والهلال في دوري أبطال آسيا

تقام اليوم السبت 16- 10- 2021، عديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم، بينها مباراتي الدور ربع النهائي من دوري أبطال أسيا، بين النصر والوحدة الإماراتي، والهلال وبرسيبوليس الإيراني.

كما تقام اليوم السبت، أربعة لقاءات ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري المحترفين، الذي يتصدره الاتحاد برصيد 16 نقطة، وفي المركز الثاني يأتي فريق ضمك برصيد 14 نقطة، بينما يحتل النصر والهلال، المركزين الثالث والرابع برصيد 12 نقطة.

يشار إلى تأجيل مباراة الهلال والنصر في قمة مباريات الجولة الثامنة، بسبب خوض الفريقين مباراتي إياب دور الـ8 من بطولة دوري أبطال آسيا.

مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا اليوم السبت

النصر أمام الوحدة الإماراتي

يستضيف ملعب “مرسول بارك” مواجهة قوية بين فريقي النصر والوحدة الإماراتي والنصر، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساء بتوقيت أبوظبي، على أن تنقل المباراة عبر قناة SSC 7 بتعليق عيسى الحربين.

الهلال أمام برسيبوليس الإيراني

يواجه فريق الهلال نظيره برسبوليس الإيراني على ملعب مرسول بارك في مواجهة صعبة، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب.

تقام المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ومن المقرر أن تذاع عبر شاشة “SSC7” اتش دي، بتعليق سمير المعيرفي.

مواعيد مباريات اليوم السبت في دوري المحترفين

الباطن أمام الشباب

يقام اللقاء، الساعة 6 مساء بتوقيت السعودية، ومن المقرر أن تذاع على قناة SSC 6 بتعليق عبد الله الغامدي.

الفيحاء أمام الرائد

تقام المباراة الساعة 6:05 مساء بتوقيت السعودية، وتذاع على قناة SSC5 بتعليق محمد الخماسي.

الطائي أمام أبها

يقام اللقاء الساعة 6:20 مساء بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة على قناة SSC4 بتعليق خالد المديفر.

الأهلي أمام الاتفاق

تقام المباراة، الساعة 8:10 مساء بتوقيت السعودية، وتذاع على قناة SSC1 بتعليق مشاري القرني وعبد العزيز السبر.

جدول ترتيب دوري المحترفين:

الاتحاد: 16 نقطة

ضمك: 14 نقطة

النصر: 12 نقطة (له مباراة مؤجلة)

الهلال: 12 نقطة (له مبارة مؤجلة)

الرائد: 11 نقطة

الفيحاء: 10 نقاط (له مباراة مؤجلة).

الفتح: 9 نقاط

الشباب: 9 نقاط

الفيصلي: 9 نقاط

الحزم: 9 نقاط

الطائي: 7 نقاط (له مباراة مؤجلة).

الاتفاق: 7 نقاط

الباطن: 6 نقاط

الأهلي: 5 نقاط

أبها : 4 نقاط

التعاون: 3 نقاط