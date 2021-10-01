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  تراجع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم السبت بالمملكة  

  تراجع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم السبت بالمملكة  
http://almnatiq.net/?p=1048122
محررو المناطق
شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 16/10/2021 بالمملكة، تراجعًا ملحوظًا خلال التعاملات الصباحية، وذلك بالتوازي مع تراجع أسعار المعدن النفيس عالميًا.
حيث هبط سعر جرام الذهب عيار 24، ليسجل نحو 213,27 ريال (56,86 دولار)، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولًا بأسواق المملكة، نحو 186.61 ريال (49,76 دولار)، وهوى سعر جرام الذهب عيار 18، ليصل إلى مستوى 159,95 ريال (42,65 دولار).
وعن أسعار الذهب الاقتصادي بالسوق المحلية، سجل جرام الذهب عيار 14 سعر 124.41 ريال (33.17 دولار)، وعيار 12 سجل نحو 106.63 ريال (28.43 دولار).
وسجَّل سعر أوقية الذهب (الأونصة) في السوق المحلية، خلال التعاملات المبكرة من صباح السبت، نحو 6633 ريال (1768 دولارا)
وانخفض سعر الجنيه الذهب في السعودية (8 جرامات من عيار 21)، خلال تعاملات السبت، إلى مستوى 1493 ريالا (398.04 دولار)، مقابل 1518 ريالا (404.75 دولار) في ختام تعاملات أمس الجمعة.

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