قصة مواطن دفع أموالا طائلة لإنقاص وزنه فتدهورت حالته الصحية (فيديو)

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حكى الدكتور محمد الأحمدي، أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني المشارك بجامعة طيبة، قصة مواطن دفع أموالاً طائلة لطبيب شهير بالخارج لإنقاص وزنه، لكن طريقة العلاج ضاعفت لديه المشكلة.

وبحسب الأحمدي، فإن المواطن توجه إلى طبيب شهير بالخارج يتردد الكثير من الفنانين والفنانات والمشاهير عليه، ودفع أموالا طائلة له، حيث قدم إليه الطبيب برنامجا غذائيا مطبوعا في ورقة لتنفيذه خلال وجوده بالمملكة.

وأضاف، أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني، في تصريحات لقناة السعودية، أن المواطن تواصل معه واشتكى له شعوره بالدوخة، ليطلب منه اطّلاعه على الورقة التي قدمت له، حيث اكتشف أنها تحتوي على نظام غذائي قاس تسبب في انخفاض جلوكوز الدم لديه.

وأشار الأحمدي، إلى أنه طالب المواطن بترك هذا البرنامج وتناول الطعام بصورة طبيعية، لافتا إلى أن معظم الأطباء في هذا المجال يتعاملون مع الأشخاص وكأنهم قالب واحد ويقدمون لهم حمية غذائية واحدة، فيتم توزيع نفس الورق الخاص بطريقة إنقاص الوزن عليهم جميعا دون النظر للحالة الصحية والاجتماعية والنفسية لكل منهم.