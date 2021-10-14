احدث الأخبار

“هيئة المهندسين” تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض.. تعرف على الشروط ورابط التقديم
أبرز المواد
 قصة مواطن دفع أموالًا طائلة لإنقاص وزنه فتدهورت حالته الصحية (فيديو)
أبرز المواد
 مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة: مواجهات صعبة للنصر والهلال في دوري أبطال آسيا
أبرز المواد
   تراجع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم السبت بالمملكة  
أبرز المواد
 “المسند”: اليوم بداية “الوسم”.. وانخفاض درجة الحرارة على هذه المناطق
أبرز المواد
 98 % نسبة التعافي بالمملكة.. إحصائية فيروس كورونا الإجمالية في دول الخليج
أبرز المواد
 بمبلغ ضخم.. المملكة تقدم عرضًا للحصول على حقوق بث السوبر الإيطالي حصريًا
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء الأمريكية” توصي بجرعة معززة من “لقاح جونسون”
أبرز المواد
 اشتهر بقصائد تتطرق لهموم الناس.. سعود المطيري يروي قصة تسميته بشاعر الفقراء والبسطاء (فيديو)
أبرز المواد
 تقنية المدينة المنورة تحقق ريادة سيسكو العالمية للسنة الخامسة على التوالي
المناطق
 “الأرصاد”: رياح وأتربة مثارة تضرب 4 مناطق خلال الساعات المقبلة
أبرز المواد
 ليس مرتبطا بأي مشكلات صحية.. السر وراء توقف الملكة إليزابيث عن تعاطي الكحول
أبرز المواد
“هيئة المهندسين” تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض.. تعرف على الشروط ورابط التقديم

“هيئة المهندسين” تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض.. تعرف على الشروط ورابط التقديم

أبرز المواد
قصة مواطن دفع أموالًا طائلة لإنقاص وزنه فتدهورت حالته الصحية (فيديو)

قصة مواطن دفع أموالًا طائلة لإنقاص وزنه فتدهورت حالته الصحية (فيديو)

أبرز المواد
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة: مواجهات صعبة للنصر والهلال في دوري أبطال آسيا

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة: مواجهات صعبة للنصر والهلال في دوري أبطال آسيا

أبرز المواد
  تراجع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم السبت بالمملكة  

  تراجع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم السبت بالمملكة  

أبرز المواد

“هيئة المهندسين” تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض.. تعرف على الشروط ورابط التقديم

“هيئة المهندسين” تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض.. تعرف على الشروط ورابط التقديم
http://almnatiq.net/?p=1048134
محررو المناطق

يبحث الكثير من الشباب من الجنسين، وحملة المؤهلات العليا من خريجي الجامعات عن فرص عمل سواء في المصالح والهيئات الحكومية والقطاع العام، أو في الشركات والقطاع الخاص.

وفي هذا الإطار، أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين، عن توفر وظائف هندسية وإدارية لحملة الثانوية فأعلى للعمل في الرياض، شرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وفيما يلي المسميات الوظيفية وشروط التقديم:

1- مهندس صيانة وتشغيل .
درجة البكالوريوس في تخصص هندسي-خبرة 3 سنوات في نفس المجال-إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابةً -­ يفضل شهادات في مجال إدارة المرافق والصيانة والتشغيل.
التقديم من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/3lJFpkH

2- إداري صادر ووارد.
درجة الدبلوم فأعلى في أي مجال ذي صلة – خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال-اجادة استخدام برامج مايكروسوفت اوفيس.
التقديم من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/3AHitXD

3- معقب.
حاصل على شهادة الثانوية العامة مع خبرة تتناسب مع طبيعة عمل الوظيفة-اللباقة في التعامل-رخصة قيادة.
التقديم من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/3j6Qniz

4- إداري اختبارات.
درجة البكالوريوس في أي مجال ذي صلة -خبرة لا تقل عن سنة واحدة- إجادة اللغة الانجليزية تحدثا وكتابة-إجادة استخدام برامج مايكروسوفت اوفيس.
التقديم من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/3BNFERt

5- أخصائي شبكات.
درجة البكالوريوس في مجال الحاسب الآلي -خبرة مناسبة في طبيعة العمل-إتقان اللغة الإنجليزية -الكفاءات والمهارات الفنية والسلوكية التي تتطلبها الوظيفة.

التقديم من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/3BSrLBm

روابط ذات صلة

إدارية وتقنية وهندسة.. وظائف شاغرة بـ”تقويم التعليم”.. تعرف على الشروط ورابط التقديم

إدارية وتقنية وهندسة.. وظائف شاغرة بـ”تقويم التعليم”.. تعرف على الشروط ورابط التقديم
براتب يصل لـ13500 ريال شهريًا.. الهيئة العامة الملكية تعلن عن وظائف شاغرة

براتب يصل لـ13500 ريال شهريًا.. الهيئة العامة الملكية تعلن عن وظائف شاغرة
رابط التقديم.. الدفاع تفتح القبول لوظائف عسكرية للرجال والنساء

رابط التقديم.. الدفاع تفتح القبول لوظائف عسكرية للرجال والنساء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*