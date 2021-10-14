“هيئة المهندسين” تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض.. تعرف على الشروط ورابط التقديم

محررو المناطق

يبحث الكثير من الشباب من الجنسين، وحملة المؤهلات العليا من خريجي الجامعات عن فرص عمل سواء في المصالح والهيئات الحكومية والقطاع العام، أو في الشركات والقطاع الخاص.

وفي هذا الإطار، أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين، عن توفر وظائف هندسية وإدارية لحملة الثانوية فأعلى للعمل في الرياض، شرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وفيما يلي المسميات الوظيفية وشروط التقديم:

1- مهندس صيانة وتشغيل .

درجة البكالوريوس في تخصص هندسي-خبرة 3 سنوات في نفس المجال-إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابةً -­ يفضل شهادات في مجال إدارة المرافق والصيانة والتشغيل.

التقديم من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/3lJFpkH

2- إداري صادر ووارد.

درجة الدبلوم فأعلى في أي مجال ذي صلة – خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال-اجادة استخدام برامج مايكروسوفت اوفيس.

التقديم من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/3AHitXD

3- معقب.

حاصل على شهادة الثانوية العامة مع خبرة تتناسب مع طبيعة عمل الوظيفة-اللباقة في التعامل-رخصة قيادة.

التقديم من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/3j6Qniz

4- إداري اختبارات.

درجة البكالوريوس في أي مجال ذي صلة -خبرة لا تقل عن سنة واحدة- إجادة اللغة الانجليزية تحدثا وكتابة-إجادة استخدام برامج مايكروسوفت اوفيس.

التقديم من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/3BNFERt

5- أخصائي شبكات.

درجة البكالوريوس في مجال الحاسب الآلي -خبرة مناسبة في طبيعة العمل-إتقان اللغة الإنجليزية -الكفاءات والمهارات الفنية والسلوكية التي تتطلبها الوظيفة.

التقديم من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/3BSrLBm