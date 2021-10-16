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“السديس” يشكر القيادة على رفع الطاقة الاستيعابية للحرمين

“السديس” يشكر القيادة على رفع الطاقة الاستيعابية للحرمين

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“السديس” يشكر القيادة على رفع الطاقة الاستيعابية للحرمين

“السديس” يشكر القيادة على رفع الطاقة الاستيعابية للحرمين
http://almnatiq.net/?p=1048143
محررو المناطق:

وجه الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشكر للقيادة الرشيدة، بصدور الموافقة الكريمة بتخفيف الإجراءات الصحية المتعلقة بجائحة كورونا، والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام والمسجد النبوي.

وقال السديس: “يطيب لي باسمي وباسم أئمة وخطباء وعلماء الحرمين الشريفين ومنسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن أرفع الشكر والثناء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين -حفظهم الله- بما صدر من بيان يؤكّد نجاح المملكة العربية السعودية في التعامل مع الجائحة وفق إجراءات وتدابير اتخذت خلال الفترة الماضية أوصلتنا إلى بر الأمان بفضل الله -عزّ وجلّ”.

وأضاف، أنه من غير المستغرب على قادة هذه البلاد المباركة تقديم الرعاية للحرمين الشريفين وقاصديهما، بل هو سمة هذه البلاد المباركة وولاة أمرها -أعزهم الله-، وأن الاهتمام بقبلة المسلمين ومسجد النبي -صلى الله عليه وسلم- هو شعار وشعيرة هذه البلاد منذ تأسيسها وتوحيدها على يد الملك الموحد عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- ومن ثم أبناؤه البررة من بعده حتى هذه العهد الزاهر الميمون”، داعيا الله -عزّ وجلّ- أن يوفق قادة هذه البلاد، وأن يبارك في جهودهم وأن يعينهم ويدلهم إلى ما فيه خير وصلاح الإسلام.

 

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