  أمانة الرياض: تنفيذ 84% من بلاغات المواطنين خلال أسبوع

المناطق ـ الرياض:

أكد مركز أمانة منطقة الرياض (940)، أنه نفذ 84% من بلاغات المواطنين خلال أسبوع واحد، موضحًا أن الفرق الميدانية تعمل على استكمال معالجة الملاحظات.

وقالت الأمانة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه تمّ استقبال (16679) بلاغًا وأن عدد البلاغات المنفذة (15703)، بنسبة تنفيذ (84%)، مشيرة إلى أن نسبة بلغت (89%)، وأنَّ عدد البلاغات الخطيرة (876) بلاغًا، بنسبة تنفيذ (99%).