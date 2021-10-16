بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية.. تأجيل فعالية “بسطة الرياض”

المناطق- الرياض:

قررت أمانة منطقة الرياض، تأجيل افتتاح فعالية بسطة الرياض، التي كانت مقررة اليوم، إلى السبت المقبل، للاستفادة من الطاقة الاستيعابية للمكان بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية.

وكتب حساب الأمانة عبر تويتر: “بعد صدور الموافقة الكريمة بتخفيف الاحترازات، وبهدف الاستفادة من الطاقة الاستيعابية الكاملة للموقع، تمكينًا للزوار ودعمًا لرواد الأعمال المشاركين، أجلنا موعد انطلاق فعالية بسطة الرياض إلى السبت المقبل، ونعتذر عن التأخّر في إبلاغكم”.

يذكر أنه كان من المقرّر انطلاق فعاليات “بسطة الرياض” في طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، اليوم السبت، قبل أن تقرر الأمانة تأجيله إلى الأسبوع المقبل.