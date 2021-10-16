أمير تبوك يشكر القيادة بعد إنشاء هيئة لتطوير ينبع وأملج والوجه وضباء

المناطق ـ تبوك:

رفع فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين، بمناسبة صدور الأمر الملكي بإنشاء هيئة لتطوير ينبع وأملج والوجه وضباء برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء.

ووعد أمير منطقة تبوك امتداد للرعاية الكريمة والدعم السخي من خادم الحرمين الشريفين، كما يجسد الرؤية السديدة والنظرة الثاقبة لولي العهد، التي سيكون لها أثر في مسيرة التنمية والرخاء على نحو يتناسب مع قيمة المحافظات وما تتميز به من فرص استثمارية واقتصادية، وبما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة الطموحة 2030.