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“الأزيمع” يشكر القيادة لترقيته لـ”فريق أول ركن” وتعيينه قائداً للقوات المشتركة

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“الأزيمع” يشكر القيادة لترقيته لـ”فريق أول ركن” وتعيينه قائداً للقوات المشتركة

“الأزيمع” يشكر القيادة لترقيته لـ”فريق أول ركن” وتعيينه قائداً للقوات المشتركة
http://almnatiq.net/?p=1048175
المناطق ـ واس:

وجه قائد القوات المشتركة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة صدور الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة فريق أول ركن وتعيينه قائداً للقوات المشتركة .

وسأل الله تعالى التوفيق والنجاح، وأن يعينه على أداء مهامه، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة.

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