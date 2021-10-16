“الأرصاد”: تدني مستوى الرؤية ورياح مثيرة للأتربة تضرب مكة المكرمة

محررو المناطق ـ مكة المكرمة:

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، هبوب رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على عدد من محافظات مكة المكرمة تشمل محافظات الخرمة، وتربة، والموية، ورنية، موضحًا أن هذه الحالة تستمر حتى الساعة الـ6 مساءً.

وفي وقت سابق، كشف المركز الوطني للأرصاد، عن تعرض عدد من المواقع في 4 مناطق بالمملكة خلال الساعات المقبلة، إلى نشاط الرياح والأتربة المصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

وأوضح “الوطني للأرصاد”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”، أن مناطق عسير “بيشة، تثليث”، ونجران “خباش، نجران”، ومكة المكرمة “الخرمة، المويه، تربة، رنية”، والرياض “الأفلاج، الخرج، الدلم، الرين، حوطة بني تميم”، تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.