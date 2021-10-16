احدث الأخبار

لمواجهة خطر المجاعة.. المملكة تقدم ملياري دولار لتعزيز الأمن الغذائي بـ58 دولة
أبرز المواد
 أمل لملايين المرضي.. العلاج النهائي للسرطان قد يصبح حقيقة قريبا
أبرز المواد
 “الأرصاد”: تدني مستوى الرؤية ورياح مثيرة للأتربة تضرب مكة المكرمة
أبرز المواد
 “الأزيمع” يشكر القيادة لترقيته لـ”فريق أول ركن” وتعيينه قائداً للقوات المشتركة
أبرز المواد
 أمير تبوك يشكر القيادة بعد إنشاء هيئة لتطوير ينبع وأملج والوجه وضباء
أبرز المواد
 بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية.. تأجيل فعالية “بسطة الرياض”
أبرز المواد
   أمانة الرياض: تنفيذ 84% من بلاغات المواطنين خلال أسبوع
محليات
 “ينتظره العرب على أحر من الجمر”.. خبير أرصاد يوضح فوائد “الوسم”
أبرز المواد
 منها “فايزر”.. دراسة تكشف عن الجرعات المعززة الأكثر فاعلية
أبرز المواد
 استغرقت 10 ساعات.. إجراء عملية معقدة لاستئصال ورم كبير لسيدة بمجمع “سليمان الطبي”
محليات
 “السديس” يشكر القيادة على رفع الطاقة الاستيعابية للحرمين
أبرز المواد
 “هيئة المهندسين” تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض.. تعرف على الشروط ورابط التقديم
أبرز المواد
لمواجهة خطر المجاعة.. المملكة تقدم ملياري دولار لتعزيز الأمن الغذائي بـ58 دولة

لمواجهة خطر المجاعة.. المملكة تقدم ملياري دولار لتعزيز الأمن الغذائي بـ58 دولة

أبرز المواد
أمل لملايين المرضي.. العلاج النهائي للسرطان قد يصبح حقيقة قريبا

أمل لملايين المرضي.. العلاج النهائي للسرطان قد يصبح حقيقة قريبا

أبرز المواد
“الأرصاد”: تدني مستوى الرؤية ورياح مثيرة للأتربة تضرب مكة المكرمة

“الأرصاد”: تدني مستوى الرؤية ورياح مثيرة للأتربة تضرب مكة المكرمة

أبرز المواد
“الأزيمع” يشكر القيادة لترقيته لـ”فريق أول ركن” وتعيينه قائداً للقوات المشتركة

“الأزيمع” يشكر القيادة لترقيته لـ”فريق أول ركن” وتعيينه قائداً للقوات المشتركة

أبرز المواد

لمواجهة خطر المجاعة.. المملكة تقدم ملياري دولار لتعزيز الأمن الغذائي بـ58 دولة

لمواجهة خطر المجاعة.. المملكة تقدم ملياري دولار لتعزيز الأمن الغذائي بـ58 دولة
http://almnatiq.net/?p=1048190
المناطق ـ وكالات:
قدمت المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ما يقارب ملياري دولار، لتعزيز الأمن الغذائي والتغذية في 58 دولة من الدول ذات الاحتياج، جرى من خلالها تنفيذ 631 مشروعا استهدفت تأمين وتوزيع آلاف الأطنان من السلال الغذائية، والتمور، ولحوم الأضاحي، إضافة إلى تشغيل المخابز، وتوفير الاحتياجات التغذوية للأطفال والأمهات، وتقديم المساعدات الزراعية، استفاد منها ملايين المحتاجين والنازحين واللاجئين في تلك الدول.
جاء ذلك ممن بين المساعي الدولية الذي يبرز الدور الريادي للمملكة  في مساعدة الدول التي تواجه خطر المجاعة.وحظي اليمن الشقيق بالنصيب الأوفر من المشاريع الإنسانية للمركز في قطاعي الأمن الغذائي والتغذية، بواقع 125 مشروعا شملت جميع المحافظات اليمنية دون أي تمييز، بقيمة تجاوزت مليار و500 مليون دولار أمريكي، منها مساهمات بقيمة 244 مليون دولار قدمت خلال العام الجاري 2021م عبر برنامج الأغذية العالمي؛ تستهدف أكثر من 13 مليون مستفيد شهرياً من الفئات الأكثر ضعفاً.وكان أكد برنامج الأغذية العالمي في بيان له بشهر يوليو الماضي، أن مساهمات المملكة أدت إلى منع حدوث مجاعة في اليمن، موضحاً أنه بدون مساهمة المملكة لا يمكن الاستمرار في الاستجابة الإنسانية لإنقاذ الأرواح في اليمن.

ويحرص مركز الملك سلمان للإغاثة على أن تكون السلال الغذائية المقدمة للفئات المحتاجة، ذات قيمة غذائية عالية، وتلبي احتياجات أسرة مكونة من 6 أشخاص لمدة شهر كامل، بحيث يحصل كل فرد على 2100 سعرة حرارية كحد أدنى يومياً بحسب معايير كتلة الأمن الغذائي التابعة لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (OCHA)، وتحتوي السلة الواحدة على المواد الأساسية كالأرز ، والدقيق، والسكر، والزيت، والملح، والفاصوليا، والفول، ويبلغ وزنها حوالي 107 كيلوجرامات، فيما تختلف أوزان السلال وفق المعايير الدولية المعمول بها في الدولة المستفيدة.

ويحتل قطاع الأمن الغذائي مقدمة القطاعات الحيوية التي يدعمها المركز ضمن جهودها الإنسانية والإغاثية، مسخراً ما لديه من إمكانيات، وعاقداً الشراكات مع مختلف المنظمات والجهات الأممية والدولية الإقليمية، في سبيل تعزيز الأمن الغذائي حول العالم.

ويذكر أن خطر المجاعة وفقدان الأمن الغذائي في الدول المحتاجة والنامية، يشكل أحد أبرز المخاطر التي يسعى المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى مكافحتها، كونها تهدد حياة الملايين من الناس، وتعد أحد أكثر مسببات الوفيات في العالم، متجاوزة بذلك العديد من الأمراض الفتاكة والفيروسات الخطيرة ذات الانتشار الواسع بما فيها فيروس كورونا، وفقاً للتقارير الدولية الصادرة في هذا الجانب، إضافة إلى ما تسببه من موجات نزوح جماعي، وتأجيج للنزاعات والصراعات.

روابط ذات صلة

بمبلغ ضخم.. المملكة تقدم عرضًا للحصول على حقوق بث السوبر الإيطالي حصريًا

بمبلغ ضخم.. المملكة تقدم عرضًا للحصول على حقوق بث السوبر الإيطالي حصريًا
“أقيموا الصفوف.. وحاذوا بين المناكب.. وسدوا الخلل”.. هل تشهد صلاة فجر الأحد عودة المصلين إلى مساجد المملكة من دون تباعد؟

“أقيموا الصفوف.. وحاذوا بين المناكب.. وسدوا الخلل”.. هل تشهد صلاة فجر الأحد عودة المصلين إلى مساجد المملكة من دون تباعد؟
أبرزها قائد قوات “درع الجزيرة”.. محطات في مسيرة “مطلق الأزيمع” عقب ترقيته لـ”فريق أول ركن”

أبرزها قائد قوات “درع الجزيرة”.. محطات في مسيرة “مطلق الأزيمع” عقب ترقيته لـ”فريق أول ركن”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*