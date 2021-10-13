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متجاوزة 85 دولارا للبرميل.. أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوى في 3 سنوات

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متجاوزة 85 دولارا للبرميل.. أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوى في 3 سنوات

متجاوزة 85 دولارا للبرميل.. أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوى في 3 سنوات
http://almnatiq.net/?p=1048195
المناطق- وكالات:

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات، متجاوزة 85 دولارا للبرميل بنهاية تعاملات أمس الجمعة، مدعومة بتوقعات بنقص المعروض خلال الأشهر القليلة الماضية، وزيادة الطلب مع تخفيف القيود على السفر.

وبحسب “سي إن بي سي” عربية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 86 سنتا أو 1% إلى 84.86 دولار للبرميل عند التسوية، وذلك بعد أن لامست الأسعار في وقت سابق أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018 عند 85.10 دولار للبرميل، وارتفعت خلال الأسبوع 3% لتسجل مكاسب للأسبوع السادس على التوالي.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 97 سنتا أو 1.2% إلى 82.28 دولار للبرميل. وارتفع الخام 3.5% هذا الأسبوع، ليصعد للأسبوع الثامن على التوالي.

وانتعش الطلب مع زيادة التعافي من جائحة كورونا، فضلًا عن تحول الصناعة عن الغاز والفحم باهظي الثمن، إلى زيت الوقود والديزل.

ويتوقع أن تظل الإمدادات العالمية تحت ضغط بفعل انخفاض حاد في مخزونات النفط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفي الولايات المتحدة.

وكانت وكالة الطاقة الدولية ذكرت الخميس الماضي أنّه من المتوقع أن تعزز أزمة الطاقة الطلب على النفط بواقع 500 ألف برميل يوميًا.

 

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