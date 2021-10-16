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هل يوجد تعارض بين أخذ لقاحي كورونا والإنفلونزا الموسمية؟.. أخصائي يجيب (فيديو)

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هل يوجد تعارض بين أخذ لقاحي كورونا والإنفلونزا الموسمية؟.. أخصائي يجيب (فيديو)

هل يوجد تعارض بين أخذ لقاحي كورونا والإنفلونزا الموسمية؟.. أخصائي يجيب (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1048200
محررو المناطق

أكد الدكتور عليان آل عليان، أخصائي طب الأطفال، وطبيب زمالة الأمراض المعدية، عدم وجود أي تعارض بين أخذ لقاحي كورونا والإنفلونزا الموسمية.

وقال الدكتور عليان، في تصريحات متلفزة، إن هناك شركات تعمل حاليًا على إضافة لقاح الانفلونزا إلى الجرعة التنشيطية للقاح كورنا، وخلال السنوات المقبلة سيكون لقاح الإنفلونزا الموسمية مضافًا له الجرعة التنشيطية لكورونا.

وأضاف أخصائي طب الأطفال، أن أكثر الفئات المعرضة لمضاعفات الإنفلونزا الموسمية هم: كبار السن، والحوامل، والأطفال، وأصحاب الأمراض المزمنة، مثل الضغط والسكري، وأصحاب الأمراض التنفسية.

 

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