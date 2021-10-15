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أمانة الشرقية: تنفيذ 2500 جولة رقابية وتحرير 68 مخالفة بالأسواق

أمانة الشرقية: تنفيذ 2500 جولة رقابية وتحرير 68 مخالفة بالأسواق

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أمانة الشرقية: تنفيذ 2500 جولة رقابية وتحرير 68 مخالفة بالأسواق

أمانة الشرقية: تنفيذ 2500 جولة رقابية وتحرير 68 مخالفة بالأسواق
http://almnatiq.net/?p=1048201

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، يومي الخميس والجمعة الماضيين، 2556 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها ضبط 68 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا، وكذلك المخالفات البلدية، وإغلاق خمس منشآت مخالفة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة ” ممثل ” بكافة مدن ومحافظات المنطقة، والتشديد على تطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، مبينة بأنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي.

ودَعت الأمانة لضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية، عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

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